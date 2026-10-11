Человек труда – Кымыс Байбал

Кымыс Байбал доит кобыл круглый год

Сегодня, в День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, хочу рассказать вам об одном из тех людей, на которых держится наша якутская земля, — сообает в своем канале мэр Якутска Дмитрий Садовников.

— Вы наверняка знаете нашего Павла Павловича Васильева — Кымыс Байбала. Если не знакомы лично, то точно видели его статных лошадей на празднике Ысыах Туймаады.

Я навестил Павла Павловича в преддверии праздника, чтобы поздравить его с недавним юбилеем. Мы долго говорили. Он рассказал, как прошел путь от родного села Оросу в Верхневилюйском улусе до базы в Кэнкэмэ при ЯГСХА. А в 2015 году вместе с семьей решил начать всё с чистого листа, взяв в аренду землю в Ус Хатыне.

Павел Павлович доит кобыл круглый год. Его кумыс — настоящий, приготовленный по традиционному рецепту без капли сахара и химии. Несмотря на годы, полон сил и планов. Хочет развивать туризм, чтобы каждый мог приехать в Ус Хатын, подышать воздухом и попробовать напиток на вкус. И мы обязательно его в этом поддержим.

От всей души поздравляю всех тружеников с профессиональным праздником! Ваш труд — это фундамент нашей продовольственной безопасности. Павлу Павловичу — огромная благодарность за то, что хранит наши традиции. Крепкого здоровья, сил и пусть табун только растет! Уруй Айхал!

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