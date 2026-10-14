Человек труда: Виктор Шнайдер — полвека в дороге

Полвека в дороге: трудовой путь Виктора Шнайдера — пример преданности дорожному делу

В преддверии Дня работников дорожного хозяйства хочется рассказать о человеке, чей профессиональный путь стал частью истории дорожной инфраструктуры Якутии, Викторе Рудольфовиче Шнайдере. Заместитель генерального директора ЗАО «Дороги Саха», он посвятил отрасли 55 лет и по праву считается одним из ее ветеранов.

Виктор Рудольфович родился 24 июля 1951 года в селе Алексеевка Кокчетавского района Казахской ССР. Трудовую деятельность начал в 1969 году в качестве путевого рабочего на доломитовом карьере. Важным этапом в становлении его профессионального пути стала служба в строительных войсках Советской Армии: именно там он впервые вплотную соприкоснулся с дорожным строительством, работая на возведении автомобильных дорог.

В сентябре 1972 года Виктор Рудольфович переехал в Якутск и почти 25 лет трудился в СУ 888 Треста «Мирныйдорстрой». За это время он прошел путь от машиниста бульдозера до мастера дорожно строительного участка. В числе знаковых объектов, к которым он приложил руку в эти годы, стало строительство взлетно посадочной полосы № 2 аэропорта Якутск. Практический опыт, полученный на масштабных стройках, дополнился профильным образованием: в 1993 году Виктор Рудольфович окончил Якутский коммунально строительный техникум по специальности «Строительство и эксплуатация городских путей сообщения» (квалификация «техник строитель»).

С июня 1997 года профессиональная судьба Виктора Рудольфовича связана с ЗАО «Дороги Саха». Начав с должности инженера отдела главного механика, он занимался обновлением дорожной техники, поставками запасных частей и ГСМ. В 2007 году был назначен заместителем генерального директора по строительству. На этом посту он курирует наиболее сложные и ответственные объекты, передавая накопленный опыт молодым специалистам и формируя в коллективе культуру взаимной поддержки, ответственности и качественного труда.

При непосредственном участии Виктора Рудольфовича в эксплуатацию были сданы десятки значимых объектов дорожной сети республики, в том числе: участки автодорог «Амга – Усть Мая», «Амга – Табага – Бютейдях», «Кобяй – Бэс Кюель», трасс «Лена», «Колыма» и «Вилюй», а также подъездная дорога к железнодорожной линии Беркакит – Томмот – Якутск.

Сегодня Виктор Рудольфович остается в строю: с 2025 года он курирует строительство автодороги «Абалах» (км 108 — Туора Кюель) в Чурапчинском улусе. Это один из самых сложных объектов национального проекта «ИДЖ»: дорога проходит по территориям с резко континентальным климатом, вечной мерзлотой, высокой влажностью и частыми осадками. Строительство здесь требует применения специальных технологий и материалов, а успешная реализация проекта станет важным шагом для улучшения транспортной доступности и качества жизни в отдаленных районах Якутии.

Особого внимания заслуживает семейная трудовая династия Шнайдеров: сын Виктора Рудольфовича более 15 лет работал главным механиком в ЗАО «Дороги Саха», зять – водитель компании с 16 летним стажем, внук начинал карьеру инженером ПТО в «Дорогах Саха», а сейчас трудится инженером в ФКУ Упрдор «Вилюй».

В напутствии молодым специалистам Виктор Рудольфович подчеркивает: «Дорожная отрасль Якутии в постоянном развитии. Наша профессия не из легких, и принимает она не каждого, но те, кто приходит работать на дороги с интересом и любовью, остаются в отрасли навсегда. Стремитесь к новым знаниям и навыкам, чтобы быть востребованными специалистами. Открывайте для себя новые технологии и методы работы. Желаю, чтобы каждый шаг на профессиональном пути был успешным и приносил удовлетворение от выполненной работы!»

Развитие дорожной сети республики сегодня продолжается по ключевым направлениям – в том числе в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». При этом значимый вклад в формирование современной транспортной системы региона был внесен и в ходе реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги», действовавшего до 2025 года. Опыт, наставничество и личная вовлеченность таких специалистов, как Виктор Рудольфович Шнайдер, по прежнему остаются важнейшим ресурсом отрасли. И сегодня ветеран отрасли не представляет свою жизнь без дорог, есть дальнейшие планы оставаться верным своему делу.

Трудовые заслуги Виктора Рудольфовича Шнайдера отмечены многочисленными наградами, среди которых нагрудный знак «Почетный дорожник России» II степени, почетное звание «Заслуженный работник транспорта Республики Саха (Якутия)», знак отличия «Гражданская доблесть».

ГКУ «Управтодор РС(Я)» и ЗАО «Дороги Саха» поздравляет всех работников дорожного хозяйства с профессиональным праздником и выражает искреннюю признательность ветеранам, чей многолетний труд формирует надежную и современную транспортную основу Якутии.