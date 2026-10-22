Небо как судьба: Посвятившая жизнь высоте

Жизнь – это полёт! История старшего бортпроводника Светланы Белохвостовой

Когда самолет отрывается от взлетной полосы, остается только бесконечная синева, раскрашенная облаками. Кто-то боится высоты, кто-то смотрит в иллюминатор с восхищением, а для старшего бортпроводника авиакомпании «Якутия» Светланы Белохвостовой этот вид — обожаемая работа. Почти 30 лет она с улыбкой встречает пассажиров, за ее плечами — сотни городов, тысячи рейсов, а в сердце – любовь к профессии, которая стала судьбой.

Небо династии

Светлана Юрьевна родилась в 1972 году в поселке Батагай, в семье, где авиация была не просто работой, а образом жизни. Ее отец, Юрий Михайлович Белохвостов, был пилотом, командиром воздушного судна, а мама, Тамара Петровна, трудилась в авиакассах.

«У меня вся семья авиационная, — говорит Светлана. — Папа летал очень много, на севере отработал больше двадцати лет. Брат Слава старше меня на десять лет, он тоже связал жизнь с авиацией, отлетал больше тридцати пяти лет. Племянница сейчас работает бортпроводником-инструктором. Так что это действительно династия».

История семьи Белохвостовых похожа на сценарий романтического фильма. Отец родом из Ростова, сперва учился на военного летчика в Армавире, но позже ему предложили переучиться на гражданского пилота. Так он оказался в Кировограде, родном городе матери Светланы.

«Родители познакомились 23 февраля, — вспоминает наша героиня. — Папа с друзьями забежал в магазин, а мама стояла за прилавком. У них случилась любовь с первого взгляда. И ровно через две недели, 8 марта, они поженились».

После окончания учебы Юрия Михайловича распределили на север, в далекую Якутию. Семья с маленьким сыном переехала сначала в Верхоянск, а потом в Батагай, где и родилась Светлана. Позже Белохвостовы перебрались и в Якутск.

Путь к мечте

Когда девочке было шесть лет, семья вернулась в Кировоград — родители захотели переехать в более теплые края. Там она окончила школу, потом поступила в торговый техникум на товароведа-организатора. Однако мечта об авиации не оставляла девушку. Ее детство прошло в Авиагородке, в непосредственной близости от высшего летного училища, где воздух был пропитан полетами, где ходили в форме бравые курсанты и пилоты. Эти образы навсегда отпечатались в душе Светланы.

С возрастом зов Якутии — родины, которую она почти не помнила, но чувствовала сердцем, становился все сильнее. К тому же брат стал инженером-штурманом, обосновался в Якутске, женился, и разговоры о возвращении возникали все чаще. И в 1994 году Светлана переехала сюда жить.

Сначала она работала по специальности, продавцом, но мысль об авиации не отпускала. Судьбоносный шанс представился, когда Светлане исполнилось двадцать пять лет: был объявлен набор в авиакомпанию «Савиал».

Конкурс был огромный, сотни девушек хотели попасть в небо. Но за плечами Светланы стояла мечта и… целая династия. Она чувствовала, что не может подвести своих родных и успешно прошла строгий отбор.

Путь в профессию оказался серьезным. Сначала три месяца обучения в местном учебном центре, где нужно было пройти всю российскую авиацию — от малых самолетов до больших машин, изучить каждый тип, освоить аварийно-спасательные работы. Потом сорок пять дней интенсивных занятий в Москве. И, наконец, бесконечные экзамены, проверки, тренажеры — все это осталось позади. Впереди был первый настоящий рейс.

«Тот рейс прошел просто сказочно. А-310 – это такой большой лайнер. Это была непередаваемая атмосфера», — с улыбкой вспоминает Светлана об исполнении своей детской мечты.

В «Савиал» она проработала чуть больше года. Потом настали трудные времена, авиакомпанию закрыли, и девушке пришлось спуститься на землю и вновь работать продавцом. Но когда через три долгих года в авиакомпании «Полярные авиалинии» появилось временное место бортпроводника, Светлана не раздумывала ни секунды, подала свое резюме и вновь оказалась в любимой стихии.

Новые горизонты

На удачу Светланы через полтора года был объявлен набор бортпроводников в новую тогда авиакомпанию «Якутские авиалинии», которая позже была реорганизована в «Якутию». И последующие годы стали временем освоения новых горизонтов — если у «Полярников» Светлана летала на Ту-154, то здесь переучилась на Ан-24 и открыла для себя полеты по всей бескрайней Якутии.

«Тогда впервые увидела северное сияние во всем его великолепии. По северу летать — это нечто особенное. Тебе открываются такие красоты, которые в жизни нигде больше не увидишь. Так, я очень любила летать в Усть-Неру, где во время посадки можно было рассматривать в иллюминатор великолепные пейзажи. Это поистине незабываемо».

Всего на Ан-24 Светлана отлетала около десяти лет, параллельно работая на Ту-154. А в 2007 году наступила новая веха — переход на Боинг 757. Первый рейс авиакомпании на этом лайнере был из Москвы в Якутск, и Светлана была в составе экипажа.

«Это была ранняя весна. Шесть с лишним часов пролетели как один миг. И когда мы зарулили на стоянку в Якутске, техники просто стояли и смотрели с восхищением на этого белоснежного красавца. Нас не встречали официально, но мы сами устроили себе праздник», — улыбается Светлана.

С тех пор девятнадцать лет ее жизни были отданы этому самолету. Сейчас она продолжает летать на Боинге и параллельно на Суперджете и является одной из самых опытных бортпроводников авиакомпании.

Высотный психолог

Проработав почти три десятилетия, Светлана стала поистине психологом. За годы работы она научилась чувствовать людей буквально с первого взгляда.

«Те, кто отработал хотя бы лет десять бортпроводником, уже читают пассажиров как открытую книгу, — говорит она. — Я встречаю людей в рукаве, смотрю, как они идут, как смотрят, как дышат, и уже понимаю, как к ним обратиться, что сказать, где промолчать или улыбнуться. Люди заходят иногда с претензиями, особенно когда бывают задержки. Но почувствовав заботу, оттаивают. Нужно просто войти в их ситуацию, посочувствовать, где-то выдержать паузу».

Особенно тепло Светлана говорит о самых благодарных пассажирах — пожилых якутянах:

«Самые милые пассажиры — это наши бабушки и дедушки. Они заходят на борт и с порога начинают: „Здравствуйте, наши родненькие!“ И они действительно так радуются, что у тебя сердце тает. Вот они — настоящие люди, знающие жизнь. Их ничем не удивить, но это не мешает им быть благодарными — искренне, от всего сердца».

Зона ответственности

Старшим бортпроводником Светлана работает около пятнадцати лет. И это не просто бейджик на форме.

«Это звание лидера, — объясняет она. — Причем не только раздающего приказы и требующего их исполнения, а ответственного за работу всей бригады, за решение любых вопросов, в том числе по взаимодействию с командиром. Любое замечание от пассажиров адресуется мне. И это нормально. Это моя зона ответственности».

При этом Светлана признается, что ей очень нравится работать с молодежью.

«Наши юные коллеги – просто умницы, которые схватывают все на лету, с первого рейса. И я всегда говорю им, что это не просто работа, а состояние души. Если тебя не радует небо, не завораживает вид из иллюминатора, если ты не готов вставать ночью и лететь, не думая об усталости, то эта профессия не для тебя. Но если это чувствуешь — ты будешь счастлив каждый день», — говорит она.

Время летит

Глядя на Светлану, трудно поверить, что она отдала небу двадцать девять лет. Такая же энергичная, полная планов и искренне любящая свою работу.

«Здесь время идет совсем не так, как у других людей, — смеется она. — Девчонки иногда говорят, что время бежит, тогда я им отвечаю: „У нас оно не бежит, оно летит“. Ты выходишь из дома, садишься в машину, приезжаешь в аэропорт, взлетаешь, садишься, заселяешься в гостиницу, и вдруг понимаешь, что прошло уже девять часов. А кажется, что только что вышла из дома».

Недавно ей вручили звание ветерана авиации Якутии. «Племянница мне тогда сказала: „Ты для меня кумир“, — с теплотой вспоминает она. — Приятно, что я стала для нее примером».

В свободное время Светлана любит слушать музыку и отдыхать душой. Музыка помогает ей восстанавливаться после долгих рейсов. У нее даже есть своя коллекция наушников на все случаи жизни».

Любимое направление Светланы — Сочи. «Я очень люблю море, — признается она. — Сочи — это красота, тепло, особенная атмосфера. И пассажиры туда обычно летят в хорошем настроении. Я вообще люблю страны, где есть море. Работа дает такую возможность — видеть мир».

Наша героиня не скрывает, что профессия бортпроводника — это не только красивая униформа и путешествия, но и жесткий график, бессонные ночи, перегрузки, постоянная смена часовых поясов.

«Может показаться, что наша работа – это легко и красиво. Но тебе нужно иметь идеальный вид даже посреди ночи, быть внимательной семь часов подряд и при этом порой не иметь возможности присесть на минутку. Нужно быть очень сильным, стрессоустойчивым человеком, доброжелательным и при этом твердым. И если у тебя нет любви к небу, то ничего из этого не получится», — предупреждает она.

Светлана Белохвостова — живое доказательство такой любви к небу, пример стойкости и искренней заботы о людях. И пока в ее сердце живет этот огонь, можно быть уверенным: пассажиры на борту самолета в надежных и добрых руках. В руках человека, для которого небо стало не просто профессией, а судьбой.