Человек труда: Александр Тарасов – 18 лет за штурвалом погрузчика

Человек труда в дорожном хозяйстве: Александр Тарасов – 18 лет за штурвалом погрузчика

Ко Дню дорожника рассказываем о механизаторе ООО «Мехдорстрой», который посвятил свою жизнь одной из самых суровых и важных профессий Якутии.

Александр Иванович Тарасов родился 14 апреля 1970 года в селе Благодатное Арбузинского района Николаевской области Украинской ССР. После окончания восьмилетки поступил в СПТУ № 20 города Николаева, где получил специальность токаря. Трудовой путь начал на Николаевском опытном заводе «Кристалл», затем отслужил два года в рядах Советской Армии и вернулся на прежнее место работы.

В 1991 году Александр Иванович переехал в Якутию. Здесь он создал семью: в 1992 году женился, в семье родились трое детей – дочь Анна, сыновья Сергей и Иван.

Дорога, которая стала судьбой

В дорожную отрасль Александр Тарасов пришел в 2006 году, устроившись трактористом 6 разряда в ОАО «Якутдорстрой». А в феврале 2010 года перешел в ООО «Мехдорстрой» на должность машиниста погрузчика 5 разряда, где работает по сей день. За плечами Александра Ивановича – более 18 лет непрерывного стажа в дорожной отрасли.

Работа, в которой важна каждая деталь

Как машинист погрузчика, Александр Иванович ежедневно выходит на линию, чтобы обеспечить бесперебойную работу дорожной техники. К своим обязанностям подходит с особой ответственностью: тщательно проводит проверку технического состояния погрузчика перед выездом, своевременно выявляет и устраняет неисправности. Мелкие поломки, не требующие разборки механизмов, устраняет самостоятельно – механизм погрузчика знает досконально.

Вместе с коллегами из ООО «Мехдорстрой» Александр Иванович участвует в ремонте, реконструкции и круглогодичном содержании автомобильных дорог Якутии. В зону ответственности организации входит устранение дефектов дорожного полотна, установка дорожных знаков и ограждений, нанесение разметки, уборка дорог и обработка их противогололедными материалами.

Особая страница в работе коллектива — строительство и обслуживание ледовой переправы «Хатассы – Павловск (левый берег)». Здесь механизаторы трудятся в самых суровых условиях: готовят маршрут еще до наступления морозов, формируют снежную подушку, намораживают лед, укрепляют прибрежные зоны и расчищают трассу от заносов после метелей. Без слаженной работы механизаторов такая переправа просто не смогла бы функционировать.

Работа дорожников не легкая, но нужная

– Работа дорожников требует терпения и выносливости. Не всякий человек может выдержать летом зной и жару, а зимой – холод и трескучие морозы. Но я свою работу люблю и стараюсь исполнять обязанности усердно, проявляя разумную инициативу, – рассказывает Александр Иванович.

Он убежден, что профессия дорожника всегда будет востребована, и надеется, что молодые специалисты придут в отрасль и останутся в ней надолго. Ведь именно от их труда зависит безопасность и комфорт миллионов людей на дорогах республики.

Признание коллег

За многолетний добросовестный труд Александр Иванович Тарасов отмечен высокими наградами:

– Почетная грамота ГКУ «Управление автомобильных дорог Республики Саха (Якутия)»;

– Благодарственное письмо Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии» в связи с юбилейным годом, посвященным 100-летию образования Якутской АССР, и успешным завершением работ по содержанию автомобильных дорог в 2022 году;

– Почетная грамота Администрации Вилюйского улуса РС(Я) в связи со сдачей в 2024 году объекта капитального ремонта автомобильной дороги 524-й км а/д «Вилюй» — Кысыл-Сыр.