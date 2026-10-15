Ледяной капкан: Коровы провалились под лед

В Якутии коровы провалились под лед

В якутских соцсетях опубликовали видео, на котором видно, что две коровы провалились под лед. Судя по кадрам, они увязли и не могут самостоятельно выбраться на берег, хотя он относительно недалеко. Где произошел инцидент, неизвестно.

Sakhapress напоминает, что в ноябре прошлого года в селе Онхой (Липпе-Атах) Верхневилюйского района небольшое стадо коров одной семьи провалилось под лед и утонуло. В 2021 году в Таттинском улусе 29 коров погибли, также провалившись под лед.

Отметим, что несмотря на то, что коровы довольно хорошо плавают, в ледяной воде они очень быстро замерзнут. Хотя российские СМИ как-то сообщали о том, что в Башкирии корова, провалившаяся под лед и пробывшая в ледяной воде около семи часов, выжила.



