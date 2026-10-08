Реальная опасность: Медведи начали разгуливать прямо по экотропам

Научно-технический совет нацпарка «Ленские столбы» единогласно поддержал регулирование численности бурого медведя

На внеочередном заседании Научно-технического совета национального парка «Ленские столбы» эксперты обсудили вопрос регулирования численности бурого медведя на особо охраняемой природной территории.

Заместитель директора по науке и сохранению биоразнообразия Дюлустан Дьяконов представил результаты мониторинга и авиаучёта с применением БПЛА, проведённого в июне этого года в районе устья реки Буотама. Данные подтверждают высокую концентрацию хищников на этом участке — около 90 особей.

Кроме того, растёт число выходов медведей к людям: если в прошлом году звери повредили кордоны в местностях Куруннаах и Туойдаах, то в этом сезоне пострадали уже три инспекторских кордона. Опасные инциденты происходят и на туристических маршрутах. В конце сентября посетители экотропы в местности Лабыдьа заметили свежие следы зверя. Специалисты парка оперативно проверили территорию и подтвердили: хищник действительно прошёл прямо по деревянному настилу тропы.

Все доступные превентивные меры — от установки электроизгородей до предупреждающих аншлагов — нацпарк применяет в полном объёме, однако полностью снять угрозу они уже не могут.

Изучив научные данные и текущую обстановку, члены совета единогласно проголосовали за проведение регулирования численности хищника.

Директор ФГБУ «Национальный парк «Ленские столбы» Аркадий Семенов: