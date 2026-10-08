В Якутске разворачивается настоящая драма: Горожане бьют тревогу

На озере Щорса в Якутске замерзают утки: горожане бьют тревогу

В Якутске разворачивается драма: на покрывающемся льдом озере Щорса остались утки, которые не могут улететь на зимовку. Обеспокоенные жители заметили, что птицы беспомощно бродят по замерзающей поверхности водоема в поисках пищи.

Как выяснилось, это подсадные утки-манки, которых после весеннего сезона охоты на водоем выпустили нерадивые охотники. Птицам купировали (подрезали) крылья, поэтому они физически не способны подняться в воздух. С ними на озере остались и дикие утки, которые не улетают на юг, не желая бросать сородичей. В прошлые сезоны аналогичные ситуации уже заканчивались трагически — птицы просто вмерзали в лед.

Ситуация критическая: ночные температуры стремительно падают, и птицы рискуют погибнуть. Управа Центрального округа Якутска совместно с неравнодушными горожанами срочно организует спасательную операцию. Активисты и волонтеры планируют провести массовый отлов уток, чтобы временно приютить их или официально передать под опеку специалистов в республиканский зоопарк «Орто-Дойду».