Медведь на улице! Рекомендуют соблюдать повышенную осторожность

Медведь замечен на улице Мухтуйской в Ленске

Жителям и гостям города рекомендуют соблюдать повышенную осторожность

19 октября 2026 года в ЕДДС поступило сообщение о выходе медведя в районе улицы Мухтуйской возле сауны. Информация передана в полицию и Комитет охраны природы. Ситуация находится на контроле.

Администрация Ленского района рекомендуют соблюдать повышенную осторожность: не выходить в лесополосу, не оставлять детей и пожилых людей без присмотра, воздержаться от забора воды в местных родниках.

Основные правила безопасности: