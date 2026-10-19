19.10.2026 12:59
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Медведь на улице! Рекомендуют соблюдать повышенную осторожность
Медведь замечен на улице Мухтуйской в Ленске
Жителям и гостям города рекомендуют соблюдать повышенную осторожность
19 октября 2026 года в ЕДДС поступило сообщение о выходе медведя в районе улицы Мухтуйской возле сауны. Информация передана в полицию и Комитет охраны природы. Ситуация находится на контроле.
Администрация Ленского района рекомендуют соблюдать повышенную осторожность: не выходить в лесополосу, не оставлять детей и пожилых людей без присмотра, воздержаться от забора воды в местных родниках.
Основные правила безопасности:
- передвигайтесь в лесу шумно, чтобы зверь услышал вас заранее;
- не оставляйте в лесу пищевые остатки и мусор;
- избегайте участков высокотравья и густых зарослей;
- увидев медведя, не приближайтесь и спокойно обойдите это место;
- никогда не бегите от зверя и не приближайтесь к медвежатам;
- если медведь рядом с машиной, не выходите из салона.
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Источник: ЯСИА
Фото: Изображение сгенерировано ИИ
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