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19.10.2026 12:59
чтение: 0 мин
Живой мир
#Медведь на улице
#повышенная осторожность

Медведь на улице! Рекомендуют соблюдать повышенную осторожность

Медведь замечен на улице Мухтуйской в Ленске

Жителям и гостям города рекомендуют соблюдать повышенную осторожность

19 октября 2026 года в ЕДДС поступило сообщение о выходе медведя в районе улицы Мухтуйской возле сауны. Информация передана в полицию и Комитет охраны природы. Ситуация находится на контроле.

Администрация Ленского района рекомендуют соблюдать повышенную осторожность: не выходить в лесополосу, не оставлять детей и пожилых людей без присмотра, воздержаться от забора воды в местных родниках.

Основные правила безопасности:

  • передвигайтесь в лесу шумно, чтобы зверь услышал вас заранее;
  • не оставляйте в лесу пищевые остатки и мусор;
  • избегайте участков высокотравья и густых зарослей;
  • увидев медведя, не приближайтесь и спокойно обойдите это место;
  • никогда не бегите от зверя и не приближайтесь к медвежатам;
  • если медведь рядом с машиной, не выходите из салона.

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Источник: ЯСИА
Фото: Изображение сгенерировано ИИ

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