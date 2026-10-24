Наши рубрики

Смотреть все

Лента новостей

https://cdn.sakhalife.ru/wp-content/uploads/2025/11/banner_dummy_2_sidebar.png

Популярное

24.10.2026 16:29
чтение: 1 мин
Живой мир
#лошадь
#спасение лошади

Не бросили в беде: на Птицефабрики спасли лошадь из ледяного плена

спасение лошади

Спасение лошади в Якутске. Женшина сообщила в соцсетях, что лошадь провалилась под лед и барахтается в грязи в районе Птицефабрики напротив 19 школы. Жительница Якутска сняла на видео попытки животного выбраться из ледяной ловушки.
— Надо помочь бедолаге, — призвала автор видео. Ролик опубликовал @djiikeytop

И неравнодушные якутяне пришли на помощь бедной лошадке. Группа мужчин с помощью веревки общими усилиями вытащила бедолагу из грязи. Операция по спасению провалившейся под лёд лошади прошла успешно, сообщила женщина, призвавшая на помощь людей. Видео спасения смотрите на @djiikeytop

спасение лошади

Чудом спасли: Лошадь выживала в ловушке несколько недель

Переправы на реках Якутии: когда закроют?

Читайте также:

Источник: @djiikeytop
Фото: скан видео

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Ещё по теме

Лента новостей

https://cdn.sakhalife.ru/wp-content/uploads/2025/11/banner_dummy_2_sidebar.png

Популярное