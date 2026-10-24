Не бросили в беде: на Птицефабрики спасли лошадь из ледяного плена

Спасение лошади в Якутске. Женшина сообщила в соцсетях, что лошадь провалилась под лед и барахтается в грязи в районе Птицефабрики напротив 19 школы. Жительница Якутска сняла на видео попытки животного выбраться из ледяной ловушки.

— Надо помочь бедолаге, — призвала автор видео. Ролик опубликовал @djiikeytop

И неравнодушные якутяне пришли на помощь бедной лошадке. Группа мужчин с помощью веревки общими усилиями вытащила бедолагу из грязи. Операция по спасению провалившейся под лёд лошади прошла успешно, сообщила женщина, призвавшая на помощь людей. Видео спасения смотрите на @djiikeytop

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