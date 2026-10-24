Переправы на реках Якутии: когда закроют?

Паромные переправы в Якутии: сроки закрытия. С учётом гидрологической обстановки основная переправа «Якутск — Нижний Бестях» работает в штатном режиме по летнему расписанию, задействовано 13 паромов. Переправа «Якутск — Нижний Бестях» работает предварительно до конца октября, сообщает Минтранс Якутии.

Важно отметить, что по информации основного перевозчика «Паромы Якутии» летние тарифы на переправе «Якутск — Нижний Бестях» до 24 октября включительно — сохранены. Тарифы на паромные перевозки не регулируются государством после прекращения навигации на внутренних водных путях.

Паромные переправы в Якутии:

Все остальные переправы на территории республики поэтапно завершают сезон навигации:

— «Кангалассы — Соттинцы» — закрыт (15.10);

— «Олекминск — Заречный» — закрыт (16.10);

— «Качикатцы — Мохсоголлох» — продолжит работать ориентировочно до 26.10.

Переправы на реке Алдан:

— «Мегино‑Алдан — Кэскил» — закрыт (16.10);

— «Усть‑Мая — Эльдикан» — закрыт (10.10).

Переправы на реке Вилюй:

— «Верхневилюйск — Хоро» — работает ориентировочно до 24.10;

— «Нюрба — Кюндядя» — закрыт (23.10);

— «Крестях — Мирный» — работает ориентировочно до 24.10;

— «Сунтар — Устье» — работает ориентировочно до 24.10

Переправа на реке Амга: — «Амга — Бетюн» — закрыт (13.10).

Северный завоз сорван: Завезли лишь 95% грузов