Северный завоз сорван: Завезли лишь 95% грузов  

cеверный завоз сорван

Председатель правительства Якутии Кирилл Бычков подвел промежуточные итоги по северному завозу в своем канале. Почти 95% грузов на месте — 945,8 тысяч тонн. Продовольствие даже перевыполнили: привезли больше 1 600 тонн нужных продуктов, в том числе больше 800 тонн муки.

— Но по ряду направлений ситуация остается непростой. Особенно в арктических районах, где возможности доставки ограничены коротким периодом навигации. Например, в Усть‑Куйгу из‑за низкого уровня воды на реке Яна часть продовольствия не удалось завезти водным транспортом. Чтобы не допустить дефицита, организовали два грузовых авиарейса с 11 тоннами свежих овощей. Всего в арктические районы авиатранспортом доставлено 40 тонн продовольственных товаров.

Сложности северного завоза – это не только и не столько вопрос исключительно финансовый, как считают многие. Прежде всего, это вопрос координации работы многих служб и ведомств, в условиях сразу несколько стресс-факторов – это и недостаток дноуглубительных работ, и одновременный заход нескольких морских судов в наши порты, и сгонные ветра на море. На разрезе Джебарики‑Хая из‑за поломок техники план по углю производителю пришлось сократить почти вдвое.

Сейчас главная задача — успеть довезти всё необходимое по зимникам, безусловно и безотлагательно обеспечив самые дальние районы всем необходимым. Поручил Министерству транспорта и дорожного хозяйства заранее готовить автозимники «Яна» и «Арктика», а также ледовую переправу Хатассы — Павловск. Их нужно открыть как можно раньше.

Параллельно уже думаем про навигацию‑2027: надо заранее согласовать отгрузки, обеспечить нужные глубины на судоходных участках, отремонтировать действующий флот и проработать маршрутную сетку, доставку экипажей.

Где-то придётся поменять привычные, но уже изжившие себя логистические цепочки, заменив рисковые речные перевозки более дорогими, но надёжными наземными маршрутами, — пишет Бычков.