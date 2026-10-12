Горячая фотосессия якутской пантеры
Горячей фотосессией порадовала своих поклонников титулованная якутская красавица Анжелика Назарова.
Она давно хотела воплотить нечто подобное, и вот все срослось. Смотрим и любуемся.
Подписчики щедры на комплименты: Богиня! Красотка! Пантера!
Анжелика Назарова — одна из самых известных и ярких титулованных красавиц Якутии. Она родилась в Горном улусе и получила широкую известность благодаря успешному участию в региональных и всероссийских конкурсах красоты.
Главные достижения в конкурсах красоты:
• «Юная Краса Якутии — 2011» — победительница конкурса.
• «I Вице-мисс Якутия — 2012» — завоевала второе место на главном республиканском конкурсе.
• «Мисс Россия — 2017» — Анжелика вошла в ТОП-10 самых красивых девушек страны. Она стала безоговорочным лидером всенародного SMS- и интернет-голосования, выиграв официальный приз зрительских симпатий конкурса.
Карьера и общественная жизнь
Анжелика окончила университет, работала в Управлении культуры и духовного развития города Якутска, а также активно развивает свой блог в качестве инфлюенсера. В Якутии она регулярно становится лицом крупных национальных и светских событий.
В январе 2021 года модель впервые стала мамой. Анжелика Назарова известна не только своей модельной внешностью, но и участием в благотворительных и социальных проектах в родной республике, например, встречается со своими юными поклонниками в рамках благотворительных акций.
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