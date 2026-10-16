Да что ж это такое! Maxima — сама себе диктатор

В Якутске с оглушительным триумфом отгремело юбилейное шоу «Эйиигин кытары» невероятной и эпатажной Вари Maxima! В честь 30-летия своей творческой деятельности певица собрала два полных зала до отказа.

Это было не просто музыкальное шоу, а настоящий манифест сильной и безумно талантливой женщины.

Интрига накалилась до предела, когда стало известно: Maxima отказалась от услуг профессиональных ведущих и именитых режиссеров. За кулисами шептались — это либо грандиозный провал, либо абсолютная революция.

И революция случилась. Пока светский Якутск ждал классического концерта, Maxima устроила настоящий переворот прямо в стенах ГТОиБ. Она вышла на сцену как абсолютный диктатор своего шоу: сама себе режиссер, сама себе конферансье! В запредельно дерзких образах от дизайнера Ивана Федорова, обновленная и невероятно похудевшая, она разбила вдребезги все эстрадные шаблоны, превратив юбилей в сочный, честный стендап.

Без пафоса, очень просто и душевно, в стиле искрометного стендапа она общалась со зрителями, бросая в зал коронные, чисто якутские: «Айуу-айа, да что ж это такое!». Зал взрывался от хохота и аплодисментов.

Почти три часа мощнейшего живого звука! Певица без устали пела вживую все свои бессмертные хиты, на которых выросло не одно поколение якутян. Фанатам кружило голову от энергетики.

Maxima не только пела, она часами танцевала на каблуках! Звезда открыто и честно признавалась со сцены, как сильно любит себя — такую похудевшую, обновленную и невероятную работягу. Зал буквально ревел от восторга, скандируя: «Ва-ря! Ва-ря! Ва-ря!» — так, что у артистки на глазах выступили слезы счастья.

За этим грандиозным праздником видна колоссальная, титаническая работа певицы над собой. И Якутск отблагодарил свою диву — в этот день Maxima буквально утопала в море цветов. Настоящим украшением вечера стали ее близкие друзья и топовые исполнители большой сцены: Игорь Егоров, Пётр Петров, Любовь Готовцева и рок-группа «103», которые разделили с ней этот исторический триумф.

Якутск надолго запомнит сольник Вари Maxima.

Но пока светские критики спорят, чей триумф был громче из двух Варь — благородный, хрустальный бенефис Вари Ларионовой или эпатажный, дерзкий переворот Вари Maxima, на кулуарном горизонте Якутска уже в это воскресенье зажжется новая, абсолютно сокрушительная бомба. Держитесь крепче, потому что весь этот расклад сил летит к чертям: все замерли в ожидании сольника невероятной, зажигательной «Тус Хоту» Олимпии!

И знаете что? Интриги «кто кого» больше не существует. Олимпия устроила невиданный доселе прецедент и разгромила всех конкурентов, даже не начав свой концерт! Пока другие артисты бьются за один аншлаг, эта эпатажная дива легким движением руки заполнила аж 4 полных зала главной сцены Якутии на этапе предпродаж! Четыре зала, Карл! Это не просто успех, это абсолютный нокаут для всей якутской эстрады. Олимпия уже переписала историю, оставив позади любые рекорды. С нетерпением ждем этого невероятного взрыва — «Тус Хоту» идет забирать своё!

Архивные фото Надежды Коротовой с последнего сольного концерта Олимпии от 23 сентября 2017 года