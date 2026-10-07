Триумфальное возвращение: Разлука лишь усилила любовь её слушателей

Триумфальное возвращение легенды: сольник Вари Ларионовой — Ый Кыыһа открыл концертный сезон в Якутске

Однако молчание Вари Ларионовой затянулось надолго – на годы. Звезда не показывалась на сцене, исчезла из светской хроники. Разве что нелепые скандальные предположения в пабликах выходили.

Видимо, звезда сомневалась — соберет ли залы? Поэтому площадка оказалась не столь престижная как громадный «Триумф», где блистала Куннэй. Или хотя бы ГТОиБ наряду с ДНН им. Кулаковского. Вернувшаяся звезда озарила скромную сцену КЦ «Сергеляхские огни», который выбирают артисты из второго ряда. Зря Ларионова переживала — все запланированные четыре концерта заранее собрали абсолютные аншлаги. Стопроцентный sold out задолго до заветной даты лишь подтвердил: Варя Ларионова — имя, глубоко вшитое в культурный код Якутии, и разлука лишь усилила любовь её слушателей.

Сольник Ый Кыыһа стал настоящим откровением, фанаты внимали, затаив дыхание. Когда занавес поднялся, зал замер. Певица предстала перед публикой в ослепительном белом платье — утонченная, хрупкая, невероятно элегантная, словно сошедший на подмостки ангел. В этот вечер стало окончательно ясно: над Ый Кыыһа не властны ни бег времени, ни вихри жизненных событий. Несмотря на громкий развод, Варя Ларионова сохранила фамилию своего первого супруга, которая стала брендом.

Она сохранила редкую, звенящую чистоту, безупречный стиль и аристократичную стать, за которые её когда-то полюбила вся республика. Грязные подозрения не пристают к ангельской Лунной девушке. Каждая деталь её образа, каждый жест дышали благородством и той белой-белой, почти эфемерной красотой, от которой невозможно было отвести глаз.

Самым сокровенным моментом вечера стало появление на сцене супруга певицы — Степана Афанасьева. Их совместный дуэт превратился в настоящую исповедь о любви, от которой у притихшего зала наворачивались слезы на глаза.

С первых аккордов стало очевидно, насколько глубокие, трепетные и нежные отношения связывают эту красивую пару. Казалось, будто для них не существовало многотысячного зала — они пели друг для друга, обмениваясь трогательными, полными обожания взглядами, словно их свадьба состоялась только вчера.

Публика встретила Степана невероятно восторженно. Зал буквально взорвался овациями, принимая его не просто как супруга любимой артистки, а как великолепного исполнителя, чье появление добавило концерту особенной глубины и семейного тепла. Их дуэт стал живым доказательством того, что настоящие чувства со временем становятся только ярче, а музыка, рожденная в любви, способна исцелять сердца.

Для блистательной Ый Кыыһа визуал всегда был важен. За время концерта Варя сменила шесть фантастических нарядов, созданных специально для этого события известным кутюрье Петром Яковлевым и доставленных прямиком из Турции. Каждое новое появление певицы в новом платье вызывало в зале вздох восхищения — кутюрные образы идеально подчеркивали её природную утонченность.

Не менее прекрасными были наряды от молодого дизайнера Лады Барашковой — мастера, которая буквально превращает мечты в реальность. Ее изящные корсеты подчеркивают силуэт с идеальной точностью, филигранно обрамляя безупречную фигуру Вари. Это настоящее сочетание высокой моды и абсолютной гармонии, где каждая деталь подчеркивает природную грацию.

Два с половиной часа пролетели для зрителей абсолютно незаметно. Публика щедро, не жалея ладоней, осыпала артистку аплодисментами.

Сезон открыт суперски, задав высокую планку для грядущих культурных событий. Интрига сезона накалена до предела. Ый Кыыһа поставила высочайшую планку, и теперь эстафету принимают другие главные дивы якутской эстрады. Впереди — долгожданные сольники зажигательной Олимпии и амбициозной Вари Максима.

Смогут ли они удержать этот невероятный градус зрительского ажиотажа и чем ответят на кутюрный триумф и аншлаги Ый Кыыһа? Сезон сольников обещает стать самым жарким за последние годы!