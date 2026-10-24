Тест на грамотность: как написать правильно?
Сможете ли вы найти верное написание трёх слов? Будьте внимательны: в одном из вопросов есть ловушка!
1. Как называют образованного, культурного человека?
А) интелигент
Б) интиллигент
В) интеллигент
2. Как пишется слово, обозначающее вмешательство одного государства в дела другого?
А) интирвенция
Б) интервенция
3. Как пишется слово, обозначающее первый шаг или предложение начать какое-либо дело?
А) инициатива
Б) инециотива
Ответы и пояснения
1 — В: интеллигент. Пишется с буквой е после «т» и двумя л. Оба варианта из исходной пары — «интелигент» и «интиллигент» — ошибочны.
2 — Б: интервенция. После «т» пишется е, а не «и».
3 — А: инициатива. Запомните последовательность букв в начале слова: и-ни-ци-а-.
Экспертный комментарий от Редакции Сахалайф
«Главная ловушка теста — первая пара: выбирать между „интелигент“ и „интиллигент“ нельзя, поскольку оба написания неверны. Правильный вариант — интеллигент. Проверить можно на авторитетном сайте Грамота.Ру
Все три слова заимствованы. Их написание стоит запоминать и при сомнениях проверять по орфографическому словарю. Чтобы закрепить результат, составьте предложение с каждым словом, а спустя несколько дней напишите их по памяти».
Ваш результат
- 3 из 3 — отлично, вы справились со всеми вопросами!
- 2 из 3 — хороший результат: осталось запомнить одно слово.
- 0–1 из 3 — повторите правильные написания и попробуйте ещё раз.
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