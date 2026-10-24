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тест на грамотность как написать правильно

Сможете ли вы найти верное написание трёх слов? Будьте внимательны: в одном из вопросов есть ловушка!

1. Как называют образованного, культурного человека?

А) интелигент

Б) интиллигент

В) интеллигент

2. Как пишется слово, обозначающее вмешательство одного государства в дела другого?

А) интирвенция

Б) интервенция

3. Как пишется слово, обозначающее первый шаг или предложение начать какое-либо дело?

А) инициатива

Б) инециотива

Ответы и пояснения

1 — В: интеллигент. Пишется с буквой е после «т» и двумя л. Оба варианта из исходной пары — «интелигент» и «интиллигент» — ошибочны.

2 — Б: интервенция. После «т» пишется е, а не «и».

3 — А: инициатива. Запомните последовательность букв в начале слова: и-ни-ци-а-.

Экспертный комментарий от Редакции Сахалайф

«Главная ловушка теста — первая пара: выбирать между „интелигент“ и „интиллигент“ нельзя, поскольку оба написания неверны. Правильный вариант — интеллигент. Проверить можно на авторитетном сайте Грамота.Ру

Все три слова заимствованы. Их написание стоит запоминать и при сомнениях проверять по орфографическому словарю. Чтобы закрепить результат, составьте предложение с каждым словом, а спустя несколько дней напишите их по памяти».

Ваш результат

3 из 3 — отлично, вы справились со всеми вопросами!

— отлично, вы справились со всеми вопросами! 2 из 3 — хороший результат: осталось запомнить одно слово.

— хороший результат: осталось запомнить одно слово. 0–1 из 3 — повторите правильные написания и попробуйте ещё раз.

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