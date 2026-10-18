Прощание с летом: Как правильно закрыть дачу в Якутске перед суровой зимой

Чтобы весной вернуться

закрыть дачу в Якутске

В Якутии дачный сезон не заканчивается по календарю. Он заканчивается тогда, когда выпадает первый снег, а лужи покрываются крепким льдом. Середина октября в Якутске — это уже не «золотая осень», а полноценная подготовка к зиме. Температура ночью уверенно уходит в минус, и каждый день промедления повышает риск встретить май в поврежденном доме.

Закрыть дачу в условиях экстремальных морозов, ветров и вечной мерзлоты — это целая наука. Если в средней полосе достаточно вынести мусор и закрыть дверь, то в Якутии нужна полная «консервация».

Разбираем по шагам, что обязательно нужно сделать в последнюю поездку на участок (будь то Маган, Кангалассы, Хатассы или Тулагино).

1. Вода и сантехника: Главный враг — лед

Отопительный сезон в домах начинается, но на неотапливаемых дачах вода — это источник главных бед. Одна оставшаяся капля в трубе при -40°C разорвет металл или пластик.

Сливаем всё до капли. Откройте все краны, слейте воду из бачка унитаза, из сифонов раковин и ванны. Чтобы вода не застаивалась в гидрозатворах и не замерзала, залейте в сливы антифриз или обычный солевой раствор (он не замерзает).

Водонагреватель (бойлер). Это критический момент! Бойлер нужно полностью обесточить, открутить шланги и слить из него всю воду. Если этого не сделать, тен и бак просто порвет.

Насос и скважина. Если у вас насосная станция, ее нужно снять, слить остатки воды и увезти в город. Трубу, идущую в скважину, нужно продуть компрессором, чтобы в ней не осталось воды.

Утепление. Если на улице остаются открытые участки труб или колодец, их нужно утеплить специальными скорлупами из пенополистирола и обмотать фольгированным скотчем.

2. Электричество: Безопасность превыше всего

Зимой в некоторых СНТ отключают электричество, но если ваш кооператив работает круглогодично, нужно обезопасить дом от короткого замыкания.

Полное обесточивание. Выкрутите все пробки или опустите все рычаги на вводном щитке.

Отключите технику. Выдерните из розеток холодильник, микроволновку, зарядные устройства.

3. Дом и постройки: Спасаем от влаги и снега

Деревянный дом в Якутии боится не столько мороза, сколько перепадов температур и конденсата. Если дом будет «запечатан», внутри образуется пар, который превратит стены в труху за пару лет.

Зимняя вентиляция. Это самое важное! Не закрывайте дом наглухо. Оставьте открытыми продухи в фундаменте (если они есть), приоткройте вентиляционные заслонки. Дверь в дом должна быть плотно закрыта, но внутри должна «гулять» зимняя сухость.

Крыша. Проверьте, не забились ли листьями и мусором водостоки. Уберите с крыши ветки, которые могут сломаться под тяжестью наледи и провалить кровлю.

Фундамент и мерзлота. Убедитесь, что вода от водостоков не скапливается у фундамента. Весной, когда снег начнет таять, эта вода замерзнет ночью и вспучит грунт, что может привести к перекосу дверей и трещинам в стенах. Отведите воду подальше от дома.

4. Грызуны: Невидимые захватчики

Мыши и полевки зимой ищут тепло и еду. Они способны прогрызть утеплитель, испортить проводку и съесть припасы.

Герметизация. Осмотрите дом снаружи и внутри. Все щели, дыры под полом, места ввода труб нужно заделать. Лайфхак: пену мыши легко грызут. Задувайте щели, а сверху замазывайте цементом или забивайте металлической сеткой.

Народные средства. Разложите по углам дома и в хозяйственных постройках тряпочки, смоченные в эфирном масле мяты, перечной мяты или полыни (ее легко найти на участке до заморозков). Мыши ненавидят эти запахи.

5. Сад и огород: Готовим к спячке

Побелка деревьев. В Якутии яркое весеннее солнце в сочетании с морозом вызывает ожоги коры и морозобоины. Обязательно побелите стволы и скелетные ветки садовых деревьев специальной садовой краской.

Защита от зайцев. Если ваш участок находится рядом с лесополосой, обвяжите стволы молодых деревьев еловым лапником (иголками вниз) или специальной сеткой.

Уборка. Уберите все гнилые овощи, опавшие листья и ботву. Это рассадник болезней и идеальное «одеяло» для мышей.

6. Вывозим всё, что можно съесть или испортить

Продукты. Увезите в город абсолютно всё: муку, сахар, крупы, консервы, специи. Даже если они в закрытых банках, мыши найдут способ до них добраться. В доме не должно остаться ничего, что имеет запах еды.

Текстиль. Заберите домой шторы, одеяла, подушки, постельное белье и теплую одежду, оставленную на даче. Зимняя сырость и мыши не пощадят ни шерстяные свитера, ни хлопковые занавески.

Мебель. Если дача неотапливаемая, накройте мебель плотной полиэтиленовой пленкой, но не заматывайте ее «наглухо» — оставьте снизу щели для циркуляции воздуха, иначе под пленкой образуется плесень.

7. Безопасность и участок

Замок и ворота. Проверьте надежность замка. Если дачный массив зимой пустеет, риск визита «незваных гостей» возрастает. Поставьте на ворота хороший амбарный замок, а на окна первого этажа (если они не закрыты ставнями) — внутренние шпингалеты.

Инвентарь. Уберите в закрытый сарай или гараж все, что может заржаветь или сломаться на морозе: шланги, лейки, садовый инструмент, пластиковые стулья.

Мусор. Вывезите весь мусор в городские контейнеры. Оставленные на участке пакеты с отходами зимой разнесут ветер и собаки, а весной это превратится в грязное месиво.

Финальный чек-лист перед отъездом:

Вода слита из всех систем. Электричество отключено. Вентиляционные заслонки открыты. Все продукты и текстиль увезены. Двери и окна плотно закрыты. Ворота и калитка заперты.

Закрыв дачу по всем правилам, вы сможете спокойно наслаждаться долгими якутскими зимними вечерами в теплой городской квартире, зная, что ваш летний домик надежно «спит» и готов встретить вас в мае целым и невредимым.

Хорошей вам зимы и до встречи на участке в следующем сезоне!

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