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18.10.2026 14:14
чтение: 1 мин
Домоводство
#дача

Прощание с летом: Как правильно закрыть дачу в Якутске перед суровой зимой

Чтобы весной вернуться
закрыть дачу в Якутске
закрыть дачу в Якутске

В Якутии дачный сезон не заканчивается по календарю. Он заканчивается тогда, когда выпадает первый снег, а лужи покрываются крепким льдом. Середина октября в Якутске — это уже не «золотая осень», а полноценная подготовка к зиме. Температура ночью уверенно уходит в минус, и каждый день промедления повышает риск встретить май в поврежденном доме.

Закрыть дачу в условиях экстремальных морозов, ветров и вечной мерзлоты — это целая наука. Если в средней полосе достаточно вынести мусор и закрыть дверь, то в Якутии нужна полная «консервация».

Разбираем по шагам, что обязательно нужно сделать в последнюю поездку на участок (будь то Маган, Кангалассы, Хатассы или Тулагино).

1. Вода и сантехника: Главный враг — лед

Отопительный сезон в домах начинается, но на неотапливаемых дачах вода — это источник главных бед. Одна оставшаяся капля в трубе при -40°C разорвет металл или пластик.

  • Сливаем всё до капли. Откройте все краны, слейте воду из бачка унитаза, из сифонов раковин и ванны. Чтобы вода не застаивалась в гидрозатворах и не замерзала, залейте в сливы антифриз или обычный солевой раствор (он не замерзает).
  • Водонагреватель (бойлер). Это критический момент! Бойлер нужно полностью обесточить, открутить шланги и слить из него всю воду. Если этого не сделать, тен и бак просто порвет.
  • Насос и скважина. Если у вас насосная станция, ее нужно снять, слить остатки воды и увезти в город. Трубу, идущую в скважину, нужно продуть компрессором, чтобы в ней не осталось воды.
  • Утепление. Если на улице остаются открытые участки труб или колодец, их нужно утеплить специальными скорлупами из пенополистирола и обмотать фольгированным скотчем.

2. Электричество: Безопасность превыше всего

Зимой в некоторых СНТ отключают электричество, но если ваш кооператив работает круглогодично, нужно обезопасить дом от короткого замыкания.

  • Полное обесточивание. Выкрутите все пробки или опустите все рычаги на вводном щитке.
  • Отключите технику. Выдерните из розеток холодильник, микроволновку, зарядные устройства.

3. Дом и постройки: Спасаем от влаги и снега

Деревянный дом в Якутии боится не столько мороза, сколько перепадов температур и конденсата. Если дом будет «запечатан», внутри образуется пар, который превратит стены в труху за пару лет.

  • Зимняя вентиляция. Это самое важное! Не закрывайте дом наглухо. Оставьте открытыми продухи в фундаменте (если они есть), приоткройте вентиляционные заслонки. Дверь в дом должна быть плотно закрыта, но внутри должна «гулять» зимняя сухость.
  • Крыша. Проверьте, не забились ли листьями и мусором водостоки. Уберите с крыши ветки, которые могут сломаться под тяжестью наледи и провалить кровлю.
  • Фундамент и мерзлота. Убедитесь, что вода от водостоков не скапливается у фундамента. Весной, когда снег начнет таять, эта вода замерзнет ночью и вспучит грунт, что может привести к перекосу дверей и трещинам в стенах. Отведите воду подальше от дома.

4. Грызуны: Невидимые захватчики

Мыши и полевки зимой ищут тепло и еду. Они способны прогрызть утеплитель, испортить проводку и съесть припасы.

  • Герметизация. Осмотрите дом снаружи и внутри. Все щели, дыры под полом, места ввода труб нужно заделать. Лайфхак: пену мыши легко грызут. Задувайте щели, а сверху замазывайте цементом или забивайте металлической сеткой.
  • Народные средства. Разложите по углам дома и в хозяйственных постройках тряпочки, смоченные в эфирном масле мяты, перечной мяты или полыни (ее легко найти на участке до заморозков). Мыши ненавидят эти запахи.

5. Сад и огород: Готовим к спячке

  • Побелка деревьев. В Якутии яркое весеннее солнце в сочетании с морозом вызывает ожоги коры и морозобоины. Обязательно побелите стволы и скелетные ветки садовых деревьев специальной садовой краской.
  • Защита от зайцев. Если ваш участок находится рядом с лесополосой, обвяжите стволы молодых деревьев еловым лапником (иголками вниз) или специальной сеткой.
  • Уборка. Уберите все гнилые овощи, опавшие листья и ботву. Это рассадник болезней и идеальное «одеяло» для мышей.

6. Вывозим всё, что можно съесть или испортить

  • Продукты. Увезите в город абсолютно всё: муку, сахар, крупы, консервы, специи. Даже если они в закрытых банках, мыши найдут способ до них добраться. В доме не должно остаться ничего, что имеет запах еды.
  • Текстиль. Заберите домой шторы, одеяла, подушки, постельное белье и теплую одежду, оставленную на даче. Зимняя сырость и мыши не пощадят ни шерстяные свитера, ни хлопковые занавески.
  • Мебель. Если дача неотапливаемая, накройте мебель плотной полиэтиленовой пленкой, но не заматывайте ее «наглухо» — оставьте снизу щели для циркуляции воздуха, иначе под пленкой образуется плесень.

7. Безопасность и участок

  • Замок и ворота. Проверьте надежность замка. Если дачный массив зимой пустеет, риск визита «незваных гостей» возрастает. Поставьте на ворота хороший амбарный замок, а на окна первого этажа (если они не закрыты ставнями) — внутренние шпингалеты.
  • Инвентарь. Уберите в закрытый сарай или гараж все, что может заржаветь или сломаться на морозе: шланги, лейки, садовый инструмент, пластиковые стулья.
  • Мусор. Вывезите весь мусор в городские контейнеры. Оставленные на участке пакеты с отходами зимой разнесут ветер и собаки, а весной это превратится в грязное месиво.

Финальный чек-лист перед отъездом:

  1. Вода слита из всех систем.
  2. Электричество отключено.
  3. Вентиляционные заслонки открыты.
  4. Все продукты и текстиль увезены.
  5. Двери и окна плотно закрыты.
  6. Ворота и калитка заперты.

Закрыв дачу по всем правилам, вы сможете спокойно наслаждаться долгими якутскими зимними вечерами в теплой городской квартире, зная, что ваш летний домик надежно «спит» и готов встретить вас в мае целым и невредимым.

Хорошей вам зимы и до встречи на участке в следующем сезоне!

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Источник: Народная ведунья Варвара Краса
Фото: ИИ

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