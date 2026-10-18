Прощание с летом: Как правильно закрыть дачу в Якутске перед суровой зимой
В Якутии дачный сезон не заканчивается по календарю. Он заканчивается тогда, когда выпадает первый снег, а лужи покрываются крепким льдом. Середина октября в Якутске — это уже не «золотая осень», а полноценная подготовка к зиме. Температура ночью уверенно уходит в минус, и каждый день промедления повышает риск встретить май в поврежденном доме.
Закрыть дачу в условиях экстремальных морозов, ветров и вечной мерзлоты — это целая наука. Если в средней полосе достаточно вынести мусор и закрыть дверь, то в Якутии нужна полная «консервация».
Разбираем по шагам, что обязательно нужно сделать в последнюю поездку на участок (будь то Маган, Кангалассы, Хатассы или Тулагино).
1. Вода и сантехника: Главный враг — лед
Отопительный сезон в домах начинается, но на неотапливаемых дачах вода — это источник главных бед. Одна оставшаяся капля в трубе при -40°C разорвет металл или пластик.
- Сливаем всё до капли. Откройте все краны, слейте воду из бачка унитаза, из сифонов раковин и ванны. Чтобы вода не застаивалась в гидрозатворах и не замерзала, залейте в сливы антифриз или обычный солевой раствор (он не замерзает).
- Водонагреватель (бойлер). Это критический момент! Бойлер нужно полностью обесточить, открутить шланги и слить из него всю воду. Если этого не сделать, тен и бак просто порвет.
- Насос и скважина. Если у вас насосная станция, ее нужно снять, слить остатки воды и увезти в город. Трубу, идущую в скважину, нужно продуть компрессором, чтобы в ней не осталось воды.
- Утепление. Если на улице остаются открытые участки труб или колодец, их нужно утеплить специальными скорлупами из пенополистирола и обмотать фольгированным скотчем.
2. Электричество: Безопасность превыше всего
Зимой в некоторых СНТ отключают электричество, но если ваш кооператив работает круглогодично, нужно обезопасить дом от короткого замыкания.
- Полное обесточивание. Выкрутите все пробки или опустите все рычаги на вводном щитке.
- Отключите технику. Выдерните из розеток холодильник, микроволновку, зарядные устройства.
3. Дом и постройки: Спасаем от влаги и снега
Деревянный дом в Якутии боится не столько мороза, сколько перепадов температур и конденсата. Если дом будет «запечатан», внутри образуется пар, который превратит стены в труху за пару лет.
- Зимняя вентиляция. Это самое важное! Не закрывайте дом наглухо. Оставьте открытыми продухи в фундаменте (если они есть), приоткройте вентиляционные заслонки. Дверь в дом должна быть плотно закрыта, но внутри должна «гулять» зимняя сухость.
- Крыша. Проверьте, не забились ли листьями и мусором водостоки. Уберите с крыши ветки, которые могут сломаться под тяжестью наледи и провалить кровлю.
- Фундамент и мерзлота. Убедитесь, что вода от водостоков не скапливается у фундамента. Весной, когда снег начнет таять, эта вода замерзнет ночью и вспучит грунт, что может привести к перекосу дверей и трещинам в стенах. Отведите воду подальше от дома.
4. Грызуны: Невидимые захватчики
Мыши и полевки зимой ищут тепло и еду. Они способны прогрызть утеплитель, испортить проводку и съесть припасы.
- Герметизация. Осмотрите дом снаружи и внутри. Все щели, дыры под полом, места ввода труб нужно заделать. Лайфхак: пену мыши легко грызут. Задувайте щели, а сверху замазывайте цементом или забивайте металлической сеткой.
- Народные средства. Разложите по углам дома и в хозяйственных постройках тряпочки, смоченные в эфирном масле мяты, перечной мяты или полыни (ее легко найти на участке до заморозков). Мыши ненавидят эти запахи.
5. Сад и огород: Готовим к спячке
- Побелка деревьев. В Якутии яркое весеннее солнце в сочетании с морозом вызывает ожоги коры и морозобоины. Обязательно побелите стволы и скелетные ветки садовых деревьев специальной садовой краской.
- Защита от зайцев. Если ваш участок находится рядом с лесополосой, обвяжите стволы молодых деревьев еловым лапником (иголками вниз) или специальной сеткой.
- Уборка. Уберите все гнилые овощи, опавшие листья и ботву. Это рассадник болезней и идеальное «одеяло» для мышей.
6. Вывозим всё, что можно съесть или испортить
- Продукты. Увезите в город абсолютно всё: муку, сахар, крупы, консервы, специи. Даже если они в закрытых банках, мыши найдут способ до них добраться. В доме не должно остаться ничего, что имеет запах еды.
- Текстиль. Заберите домой шторы, одеяла, подушки, постельное белье и теплую одежду, оставленную на даче. Зимняя сырость и мыши не пощадят ни шерстяные свитера, ни хлопковые занавески.
- Мебель. Если дача неотапливаемая, накройте мебель плотной полиэтиленовой пленкой, но не заматывайте ее «наглухо» — оставьте снизу щели для циркуляции воздуха, иначе под пленкой образуется плесень.
7. Безопасность и участок
- Замок и ворота. Проверьте надежность замка. Если дачный массив зимой пустеет, риск визита «незваных гостей» возрастает. Поставьте на ворота хороший амбарный замок, а на окна первого этажа (если они не закрыты ставнями) — внутренние шпингалеты.
- Инвентарь. Уберите в закрытый сарай или гараж все, что может заржаветь или сломаться на морозе: шланги, лейки, садовый инструмент, пластиковые стулья.
- Мусор. Вывезите весь мусор в городские контейнеры. Оставленные на участке пакеты с отходами зимой разнесут ветер и собаки, а весной это превратится в грязное месиво.
Финальный чек-лист перед отъездом:
- Вода слита из всех систем.
- Электричество отключено.
- Вентиляционные заслонки открыты.
- Все продукты и текстиль увезены.
- Двери и окна плотно закрыты.
- Ворота и калитка заперты.
Закрыв дачу по всем правилам, вы сможете спокойно наслаждаться долгими якутскими зимними вечерами в теплой городской квартире, зная, что ваш летний домик надежно «спит» и готов встретить вас в мае целым и невредимым.
Хорошей вам зимы и до встречи на участке в следующем сезоне!
Ещё по теме:
Дача осенью: найдёте все 5 отличий?
Читайте также:
Ещё по теме
Заголовок формы
Текст формы
Ошибка: Контактная форма не найдена.
Ошибка в тексте статьи
Послать сообщение об ошибке автору? Ваш браузер останется на той же странице.
Добавить комментарий