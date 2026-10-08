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08.10.2026 12:50
чтение: 1 мин
Интересное
#найди ошибки
#русский язык

Тест на грамотность: В каком слове пропущена буква Ы?

Проверьте себя: Помните ли вы правила употребления букв И и Ы после приставок?
Тест на грамотность: В каком слове пропущена буква Ы?

Только внимательные заметят: в каком из 4 слов пропущена буква Ы?

Грамотная речь и письмо — это не просто дань школьным правилам, а важнейший элемент нашей повседневной и профессиональной коммуникации. То, как мы выражаем свои мысли на письме, формирует первое впечатление о нас, подчеркивает уважение к собеседнику и помогает избегать недопонимания. Высокий уровень грамотности придает уверенности в любых жизненных ситуациях — от деловой переписки до общения в социальных сетях.

Предлагаем вам проверить свои знания и пройти небольшой тест на грамотность.

Задание

Внимательно посмотрите на слова ниже. В каком слове пропущена буква Ы?

  • Сверх_зысканный
  • Меж_здательский
  • Пост_нфарктный
  • Небез_нтересный

Не спешите пролистывать дальше! Подумайте и попробуйте дать ответ самостоятельно перед тем, как читать разбор.

Правильный ответ и разбор

Правильный ответ: в четвёртом слове — небезынтересный.

Давайте подробно разберём каждое слово и вспомним правило.

Правило: После русских приставок, оканчивающихся на согласную, буква И в корне заменяется на Ы. Однако есть важные исключения: после приставок сверх-, меж-, а также после иноязычных приставок (супер-, контр-, транс-, пост-, суб-, пан- и др.) буква И сохраняется.

А теперь применим это правило:

  • Сверх_зысканный — пишется буква И (сверхизысканный). Приставка сверх- является исключением из правила: после неё всегда сохраняется буква И. Сравните: сверхинтересный, сверхидея.
  • Меж_здательский — пишется буква И (межиздательский). Приставка меж- тоже является исключением: после неё буква И не меняется на Ы. Сравните: межинститутский, межигровой.
  • Пост_нфарктный — пишется буква И (постинфарктный). Приставка пост- — иноязычная, а после иноязычных приставок буква И в корне сохраняется. Сравните: постимпрессионизм, постиндустриальный.
  • Небез_нтересныйпишется буква Ы (небезынтересный). Здесь работает основное правило: приставка без- — русская, оканчивается на согласную, поэтому И в корне меняется на Ы. Приставка не- оканчивается на гласную и не влияет на чередование. Сравните: безыдейный, безымянный, безынициативный.

Интересный факт про дисграфию

Ошибки на письме не всегда связаны с ленью или невнимательностью. Существует неврологическая особенность — дисграфия, при которой человек систематически допускает специфические ошибки на письме, несмотря на знание правил. Интересный факт: дисграфия встречается примерно у 10–15% школьников, но многие из них даже не подозревают о своей особенности. При дисграфии мозг иначе обрабатывает связь между звуком и его письменным обозначением — человек может путать похожие по звучанию буквы, пропускать слоги или зеркально отображать символы. Любопытно, что дисграфия никак не связана с уровнем интеллекта. Например, знаменитый писатель Агата Кристи страдала дисграфией и диктовала свои романы, потому что процесс письма от руки давался ей с большим трудом. Это не помешало ей стать самым издаваемым автором художественной литературы в истории!

Читайте также: Тест на грамотность: в каком слове пропущена буква Ь?

Тест на грамотность: в каком слове пропущена буква Ь?

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Источник: Сетевое издание SakhaLife.ru
Фото: Сетевое издание SakhaLife.ru

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