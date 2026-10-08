Тест на грамотность: В каком слове пропущена буква Ы?

Проверьте себя: Помните ли вы правила употребления букв И и Ы после приставок?

Только внимательные заметят: в каком из 4 слов пропущена буква Ы?

Грамотная речь и письмо — это не просто дань школьным правилам, а важнейший элемент нашей повседневной и профессиональной коммуникации. То, как мы выражаем свои мысли на письме, формирует первое впечатление о нас, подчеркивает уважение к собеседнику и помогает избегать недопонимания. Высокий уровень грамотности придает уверенности в любых жизненных ситуациях — от деловой переписки до общения в социальных сетях.

Предлагаем вам проверить свои знания и пройти небольшой тест на грамотность.

Задание

Внимательно посмотрите на слова ниже. В каком слове пропущена буква Ы?

Сверх_зысканный

Меж_здательский

Пост_нфарктный

Небез_нтересный

Не спешите пролистывать дальше! Подумайте и попробуйте дать ответ самостоятельно перед тем, как читать разбор.

Правильный ответ и разбор

Правильный ответ: в четвёртом слове — небезынтересный.

Давайте подробно разберём каждое слово и вспомним правило.

Правило: После русских приставок, оканчивающихся на согласную, буква И в корне заменяется на Ы. Однако есть важные исключения: после приставок сверх-, меж-, а также после иноязычных приставок (супер-, контр-, транс-, пост-, суб-, пан- и др.) буква И сохраняется.

А теперь применим это правило:

Сверх_зысканный — пишется буква И (сверхизысканный). Приставка сверх- является исключением из правила: после неё всегда сохраняется буква И. Сравните: сверхинтересный, сверхидея.

— пишется буква (сверхизысканный). Приставка является исключением из правила: после неё всегда сохраняется буква И. Сравните: сверхинтересный, сверхидея. Меж_здательский — пишется буква И (межиздательский). Приставка меж- тоже является исключением: после неё буква И не меняется на Ы. Сравните: межинститутский, межигровой.

— пишется буква (межиздательский). Приставка тоже является исключением: после неё буква И не меняется на Ы. Сравните: межинститутский, межигровой. Пост_нфарктный — пишется буква И (постинфарктный). Приставка пост- — иноязычная, а после иноязычных приставок буква И в корне сохраняется. Сравните: постимпрессионизм, постиндустриальный.

— пишется буква (постинфарктный). Приставка — иноязычная, а после иноязычных приставок буква И в корне сохраняется. Сравните: постимпрессионизм, постиндустриальный. Небез_нтересный — пишется буква Ы (небезынтересный). Здесь работает основное правило: приставка без- — русская, оканчивается на согласную, поэтому И в корне меняется на Ы. Приставка не- оканчивается на гласную и не влияет на чередование. Сравните: безыдейный, безымянный, безынициативный.

Интересный факт про дисграфию

Ошибки на письме не всегда связаны с ленью или невнимательностью. Существует неврологическая особенность — дисграфия, при которой человек систематически допускает специфические ошибки на письме, несмотря на знание правил. Интересный факт: дисграфия встречается примерно у 10–15% школьников, но многие из них даже не подозревают о своей особенности. При дисграфии мозг иначе обрабатывает связь между звуком и его письменным обозначением — человек может путать похожие по звучанию буквы, пропускать слоги или зеркально отображать символы. Любопытно, что дисграфия никак не связана с уровнем интеллекта. Например, знаменитый писатель Агата Кристи страдала дисграфией и диктовала свои романы, потому что процесс письма от руки давался ей с большим трудом. Это не помешало ей стать самым издаваемым автором художественной литературы в истории!

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