Тест на грамотность: В каком слове пропущена буква Ы?
Только внимательные заметят: в каком из 4 слов пропущена буква Ы?
Грамотная речь и письмо — это не просто дань школьным правилам, а важнейший элемент нашей повседневной и профессиональной коммуникации. То, как мы выражаем свои мысли на письме, формирует первое впечатление о нас, подчеркивает уважение к собеседнику и помогает избегать недопонимания. Высокий уровень грамотности придает уверенности в любых жизненных ситуациях — от деловой переписки до общения в социальных сетях.
Предлагаем вам проверить свои знания и пройти небольшой тест на грамотность.
Задание
Внимательно посмотрите на слова ниже. В каком слове пропущена буква Ы?
- Сверх_зысканный
- Меж_здательский
- Пост_нфарктный
- Небез_нтересный
Не спешите пролистывать дальше! Подумайте и попробуйте дать ответ самостоятельно перед тем, как читать разбор.
Правильный ответ и разбор
Правильный ответ: в четвёртом слове — небезынтересный.
Давайте подробно разберём каждое слово и вспомним правило.
Правило: После русских приставок, оканчивающихся на согласную, буква И в корне заменяется на Ы. Однако есть важные исключения: после приставок сверх-, меж-, а также после иноязычных приставок (супер-, контр-, транс-, пост-, суб-, пан- и др.) буква И сохраняется.
А теперь применим это правило:
- Сверх_зысканный — пишется буква И (сверхизысканный). Приставка сверх- является исключением из правила: после неё всегда сохраняется буква И. Сравните: сверхинтересный, сверхидея.
- Меж_здательский — пишется буква И (межиздательский). Приставка меж- тоже является исключением: после неё буква И не меняется на Ы. Сравните: межинститутский, межигровой.
- Пост_нфарктный — пишется буква И (постинфарктный). Приставка пост- — иноязычная, а после иноязычных приставок буква И в корне сохраняется. Сравните: постимпрессионизм, постиндустриальный.
- Небез_нтересный — пишется буква Ы (небезынтересный). Здесь работает основное правило: приставка без- — русская, оканчивается на согласную, поэтому И в корне меняется на Ы. Приставка не- оканчивается на гласную и не влияет на чередование. Сравните: безыдейный, безымянный, безынициативный.
Интересный факт про дисграфию
Ошибки на письме не всегда связаны с ленью или невнимательностью. Существует неврологическая особенность — дисграфия, при которой человек систематически допускает специфические ошибки на письме, несмотря на знание правил. Интересный факт: дисграфия встречается примерно у 10–15% школьников, но многие из них даже не подозревают о своей особенности. При дисграфии мозг иначе обрабатывает связь между звуком и его письменным обозначением — человек может путать похожие по звучанию буквы, пропускать слоги или зеркально отображать символы. Любопытно, что дисграфия никак не связана с уровнем интеллекта. Например, знаменитый писатель Агата Кристи страдала дисграфией и диктовала свои романы, потому что процесс письма от руки давался ей с большим трудом. Это не помешало ей стать самым издаваемым автором художественной литературы в истории!
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