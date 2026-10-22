Тест на грамотность: Найдите верное ударение в этих словах

Грамотность на максимум: Сможете ли вы найти верное ударение в 4 популярных фразах?

Тест по русскому языку: Найдите верное ударение и проверьте свою грамотность

Грамотная речь — это не просто соблюдение формальных правил из школьной программы. Это показатель вашей внутренней культуры, образованности и уважения к собеседнику. Точное знание норм орфоэпии и ударений помогает нам звучать убедительно, чувствовать себя уверенно в любом обществе и излагать мысли четко и красиво.

Предлагаем вам пройти небольшой экспресс-тест на грамотность.

Задание

Посмотрите на четыре фразы ниже и найдите верное ударение:

запломбИровал зуб осталась с прИданым отключЁнный свет пушистые шарфЫ

Не спешите листать дальше! Подумайте и выберите один вариант, в котором, по вашему мнению, ударение указано без ошибки.

Правильный ответ и разбор слов

Готовы проверить себя? Правильный вариант — №3: отключЁнный свет.

Давайте подробно разобьем каждое слово и разберем нормы:

отключЁнный свет — ВЕРНО. В полном причастии «отключённый» ударение всегда падает на гласную Ё в суффиксе (как и в словах включённый, подключённый).

В полном причастии «отключённый» ударение всегда падает на гласную в суффиксе (как и в словах включённый, подключённый). запломбИровал зуб — НЕВЕРНО. Правильно: запломбировАл . У глаголов на -ировать заимствованного происхождения с суффиксом -ова- ударение чаще всего падает на последний слог: запломбировАть, запломбировАл.

Правильно: . У глаголов на -ировать заимствованного происхождения с суффиксом -ова- ударение чаще всего падает на последний слог: запломбировАть, запломбировАл. осталась с прИданым — НЕВЕРНО. Правильно: с прида́ным (ударение на А ). В существительном «приданое» ударение фиксировано на втором слоге во всех падежных формах (нет придАного, думать о придАном).

Правильно: (ударение на ). В существительном «приданое» ударение фиксировано на втором слоге во всех падежных формах (нет придАного, думать о придАном). пушистые шарфЫ — НЕВЕРНО. Правильно: шАрфы (ударение на А). При склонении существительного «шарф» во множественном числе ударение остается неподвижным и сохраняется на корне: шАрф — шАрфы — шАрфов.

Интересный факт об Антоне Павловиче Чехове

Знаменитый писатель, чьи произведения стали эталоном русской классической литературы и грамотного слога, обладал тонким чувством юмора и невероятной наблюдательностью.

Мало кто знает, что Антон Павлович Чехов придумал более 50 различных псевдонимов! Среди них были не только всем известный Антоша Чехонте, но и такие необычные и забавные имена, как Брат моего брата, Человек без селезенки, Врач без пациентов, Крапива, Гайка № 6 и даже Дон Антонио Чехонте.

Писатель любил экспериментировать с языком и формой, но всегда относился к русскому слову с величайшей точностью и уважением.

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