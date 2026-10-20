АЭБ выведет якутский бизнес на контракты с промышленными компаниями

Банк Якутии поможет предпринимателям республики выйти на рынок промышленных компаний

В Якутске прошёл «День поставщика», направленный на развитие промышленной кооперации, расширение сотрудничества между крупными компаниями и региональными предприятиями, а также вовлечение местных производителей в закупочные процедуры. Одним из участников мероприятия стал Алмазэргиэнбанк, готовый поддерживать предпринимателей, которые стремятся стать поставщиками крупных промышленных компаний.

На стратегическую важность такого взаимодействия обратил внимание и. о. министра промышленности и геологии Республики Саха (Якутия) Михаил Кириллин. Он отметил, что объединение усилий исполнительной власти, республиканского банковского сектора и крупного бизнеса создаст мощный синергетический эффект для всей экономики Якутии.

Эту промышленную динамику на практике поддерживают ключевые недропользователи. Иркутская нефтяная компания (ИНК) — независимый производитель и переработчик углеводородного сырья в Восточной Сибири. Как отметил директор ООО «Саханефть» (входит в группу компаний ИНК) Алексей Ильиных, компания заинтересована в долгосрочном развитии территории и максимальном привлечении местных кадров и подрядчиков.

«Мы ежегодно вкладываем средства в развитие инфраструктуры, и эти инвестиции должны быть полезны региону. ИНК — социально ориентированная компания, и для нас принципиально важно привлекать местный малый и средний бизнес, развивать подряды на местах и поддерживать предпринимательские инициативы в районе нашего присутствия», — отметил Алексей Ильиных.

При этом выход на подряды крупных промышленных компаний требует от потенциальных поставщиков соответствия высоким стандартам. Недропользователи предъявляют строгие требования к производственной безопасности, квалификации персонала, технической оснащённости и финансовой дисциплине. Для многих региональных компаний это означает необходимость обновлять материально-техническую базу, закупать оборудование и обеспечивать потребности в оборотных средствах ещё до получения первых платежей по контракту.

На этом этапе важную роль играет банк самой республики – Алмазэргиэнбанк. Председатель Правления АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО Николай Долгунов обозначил задачу банка — помочь предпринимателям соответствовать требованиям крупных заказчиков, обеспечив их необходимыми финансовыми инструментами.

«Иркутская нефтяная компания — это крупное предприятие, чьи инвестиции должны открывать новые возможности для предпринимателей Якутии. Наш малый и средний бизнес нуждается в надёжных заказчиках, и задача АЭБ — обеспечить эффективное финансовое взаимодействие между сторонами. Мы готовы предоставлять банковские гарантии, покрывать потребности в оборотных средствах и обеспечивать льготное финансирование под контракты с крупными промышленными предприятиями», — подчеркнул Николай Долгунов.

О практических механизмах отбора, квалификационных процедурах и прозрачных правилах входа в цепочки поставок рассказала директор планово-аналитического департамента ИНК Валерия Алферова. Она отметила высокую долю малого и среднего бизнеса среди партнёров компании.

«Более 50% наших контрагентов — это именно субъекты малого и среднего предпринимательства. Доля поставщиков из Якутии у нас уже выросла, и мы видим большой потенциал для дальнейшего роста. Около 90% всех процедур мы проводим на собственной электронной торговой площадке. У нас нет финансовых взносов за участие или требований по сложным цифровым подписям на старте, процесс максимально упрощён. Более того, на базе личного кабинета создана бесплатная система обучения и „Портал партнёров“, где компании региона могут находить друг друга для субподряда и кооперации», — рассказала Валерия Алферова.

«День поставщика» стал площадкой для обсуждения практических возможностей взаимодействия регионального бизнеса и крупных промышленных компаний. Для предпринимателей Якутии такое сотрудничество открывает перспективы участия в закупках, развития производства и выхода на новых заказчиков, а финансовая поддержка АЭБ помогает подготовиться к выполнению контрактных обязательств.