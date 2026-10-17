Муж перевёл деньги жене — получи налог? Пенсионерка из Якутска оспаривает шокирующее начисление

Начислили больше пенсии

Деньги на семейные расходы вдруг стали «дополнительным доходом»? По рассказу пенсионерки из Якутска, налоговая начислила ей НДФЛ на переводы от собственного мужа. Теперь женщина намерена добиваться отмены начисления.

Открыла Госуслуги и не поверила глазам

В редакцию Сахалайф обратилась жительница Якутска с неожиданным сообщением. Обычный вход на Госуслуги обернулся для пенсионерки неприятным сюрпризом: уведомлением о начисленном налоге, сумма которого, по её словам, значительно превышала её пенсию. Оплатить нужно до 1 декабря.

Откуда такой счёт? Огромных сбережений у женщины не было. Проценты по депозитам, которые могли бы объяснить столь внушительное начисление, она не получала в соответствующем размере.

Пенсионерка открыла свой личный кабинет на сайте налоговой. Как следует из её рассказа, начисление было связано с банковскими доходами. А при дальнейшем разбирательстве женщина пришла к выводу: в облагаемую сумму включили деньги, которые муж переводил ей на карту.

Не заработок. Не оплату услуг. Не прибыль от бизнеса. А семейные переводы.

По её мнению, с этих поступлений потребовали ещё 13% НДФЛ.

Семейный бюджет это не новый заработок

Если всё произошло именно так, возникает закономерный вопрос: на каком основании обычные переводы между супругами превратились в налогооблагаемый доход?

Перемещение общих денег с карты мужа на карту жены не создаёт нового дохода. Семья просто распоряжается своим бюджетом.

Безвозмездная передача супругом личных денег также не означает, что получатель должен платить НДФЛ: денежные подарки от физических лиц освобождены от этого налога на основании пункта 18.1 статьи 217 НК РФ.

ФНС сама разъясняет: переводы между близкими родственниками, включая переводы от мужа жене, не облагаются налогом вне зависимости от суммы.

Частота перечислений тоже сама по себе ничего не меняет. Муж может отправлять деньги раз в месяц или несколько раз в неделю — от этого семейная помощь не становится зарплатой.

Исключение — когда за переводом в действительности скрывается оплата товаров, работ или услуг. Но в описанной истории речь идёт именно о передаче семейных средств.

Где произошёл сбой?

Пока это главный вопрос.

Надпись «банковские доходы» ещё не доказывает, что инспекция обложила налогом переводы супруга. Она может относиться к процентам по вкладам. Возможны неверные сведения банка, ошибка расчёта или неправильное понимание уведомления.

Но если семейные переводы действительно включили в налоговую базу, это не мелкая формальность. Для пенсионерки такое начисление — серьёзный удар по бюджету и необходимость тратить время на доказательство очевидного: деньги от мужа на семейные нужды не являются новым заработком.

Установить причину можно только по документам: подробному расчёту налога, сведениям банка и выпискам по счёту.

«Платить не буду» понятная человеческая реакция, но нужен официальный спор

По предоставленному описанию, женщина намерена бороться за свои права и не согласна платить предъявленную сумму.

Следующий шаг — письменное обращение в инспекцию с требованием объяснить основания начисления и проверить расчёт. Подтвердить семейный характер переводов помогут банковские выписки, свидетельство о браке и пояснения супругов.

Если ошибка подтвердится, необходимо добиваться перерасчёта. При отказе — обжаловать действия инспекции в установленном порядке.

Просто проигнорировать уведомление рискованно: обращение само по себе не приостанавливает автоматически уплату или взыскание.

Государство вправе требовать законно начисленные налоги. Но семейный бюджет не должен становиться налоговой базой только потому, что супруги пользуются банковскими переводами.

Редакция Сахалайф следит за развитием ситуации и будет информировать читателей.

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