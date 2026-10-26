Разъясняем изменения тарифов на коммунальные услуги с 1 октября

Якутянам разъяснили изменения тарифов на коммунальные услуги с 1 октября

Для граждан с низкими доходами предусмотрены адресные субсидии

Государственный комитет по ценовой политике Якутии опубликовал официальное разъяснение по поводу повышения платы за коммунальные услуги.

Согласно распоряжению правительства РФ, средний индекс изменения размера платы граждан за коммунальные услуги по Якутии на 2027 год установлен в размере 18,9%. Предельно допустимое отклонение по муниципальным образованиям составляет 8,1%. Но по отдельным жилым помещениям в зависимости от благоустройства дома рост платы не должен превышать 27% — поэтому по всем муниципалитетам установлен предельный рост в 27%.

Например, средний рост платы семьи из трех человек, проживающих в жилом помещении площадью 63 кв. м в Якутске, составит 18,7%. В благоустроенном доме пять и выше этажей — 17,6%, в одноэтажном доме — 20,4%, в частично благоустроенном двухэтажном доме на 48 кв. м — 21,6%, в неблагоустроенном доме с газовым отоплением на 90 кв. м — 11,6%, с печным отоплением — 11,4%.

В ведомстве подчеркнули, что индекс является совокупным показателем и не означает пропорционального роста каждой строки в квитанции. Итоговая сумма зависит от набора услуг, фактического объема потребления и утвержденных тарифов. Индексация затрагивает только регулируемую часть платежного документа: отопление, воду, водоотведение, электроэнергию, газ и обращение с ТКО.

Тарифы на тепловую энергию устанавливаются единые по потребителям, однако практически все жители республики оплачивают отопление по льготным тарифам, которые субсидируются из бюджета региона. Льготные тарифы с 2014 года установлены по этажности домов. С 1 октября разница тарифов по этажности сокращена на 5%.

Особенность тарифного регулирования в Якутии — разделение стоимости ресурса на экономически обоснованный и льготный тариф. Разницу компенсирует республиканский бюджет. В Якутске жители оплачивают около 72% стоимости коммунальных услуг, в арктических районах — всего 4%. Благодаря системе межтарифной разницы жители в среднем оплачивают лишь 24% от реальной стоимости услуг, остальные 76% покрываются государством.

Для граждан с низкими доходами предусмотрены адресные субсидии. Мерой могут воспользоваться все граждане, если расходы на ЖКУ составляют более 15% от совокупного дохода семьи. Для семей с пятью и более детьми, а также неработающих пенсионеров порог может быть снижен. За 2025 год субсидией воспользовались 7,4 тысячи семей республики.

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