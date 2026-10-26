26.10.2026 16:10
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Куда девать горы мелочи? АЭБ зачислит ваши монеты прямо на карту
Алмазэргиэнбанк приглашает принять участие в акции «Монетная неделя»
С 26 октября по 7 ноября Алмазэргиэнбанк присоединится к всероссийской акции «Монетная неделя». Это возможность вернуть в оборот накопившиеся монеты и получить взамен банкноты без комиссии или зачислить сумму на банковский счёт.
Общие условия участия:
- Принимаются монеты всех номиналов образца 1997 года.
- Обмен производится без комиссии.
- Для участия необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность.
- Заявление на обмен оформляется непосредственно в кассе банка.
Специальные условия:
- Монеты принимаются в рассортированном по номиналу виде.
- Нерассортированные монеты номиналом от 1 рубля и выше можно сдать через монетоприемник по адресу: г. Якутск, пр. Ленина, 1.
Обменять монеты можно в кассах Алмазэргиэнбанка в Якутске, дополнительных офисах в населённых пунктах Республики Саха (Якутия), а также в офисах банка в Хабаровске и Владивостоке.
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Источник: Служба по связям с общественностью АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО
Фото: Служба по связям с общественностью АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО
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