Куда девать горы мелочи? АЭБ зачислит ваши монеты прямо на карту

Алмазэргиэнбанк приглашает принять участие в акции «Монетная неделя»

С 26 октября по 7 ноября Алмазэргиэнбанк присоединится к всероссийской акции «Монетная неделя». Это возможность вернуть в оборот накопившиеся монеты и получить взамен банкноты без комиссии или зачислить сумму на банковский счёт.

Общие условия участия:

Принимаются монеты всех номиналов образца 1997 года.

Обмен производится без комиссии.

Для участия необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность.

Заявление на обмен оформляется непосредственно в кассе банка.

Специальные условия:

Монеты принимаются в рассортированном по номиналу виде.

Нерассортированные монеты номиналом от 1 рубля и выше можно сдать через монетоприемник по адресу: г. Якутск, пр. Ленина, 1.

Обменять монеты можно в кассах Алмазэргиэнбанка в Якутске, дополнительных офисах в населённых пунктах Республики Саха (Якутия), а также в офисах банка в Хабаровске и Владивостоке.