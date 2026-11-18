В Якутске два учебных заведения могут остаться без отопления до конца ноября из-за долгов

Якутский сельскохозяйственный техникум и Якутский колледж связи и информационных технологий рискуют остаться без теплоснабжения до конца ноября из-за неоплаченных счетов. Совокупный долг образовательных учреждений перед «Якутскэнергосбытом» достиг 5,4 млн рублей, сообщили в пресс-службе энергокомпании.

Задолженность сельскохозяйственного техникума составляет 4,4 млн рублей, а колледжа связи и информационных технологий — 1 млн рублей. Если организации не погасят счета, подача ресурса в их здания будет ограничена. Предупреждения о возможных санкциях также получили еще восемь предприятий города.

В компании отметили, что в ноябре общий долг юридических лиц перед Якутским отделением «Якутскэнергосбыта» превысил 1,2 млрд рублей. Из-за систематических неплатежей энергетики уже приступили к ограничениям. В частности, частичная подача тепла сейчас действует в двух крупных спортивных комплексах, подведомственных Минспорту республики: СК «Дохсун» с долгом около 10 млн рублей и СК «Триумф», задолженность которого приближается к 12 млн рублей.

В «Якутскэнергосбыте» уточнили, что крайние меры применяются только после предварительных уведомлений, если должник не предпринимает шагов к оплате. При этом поставщик готов пойти навстречу организациям и рассмотреть варианты реструктуризации задолженности.