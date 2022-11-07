Саханефтегазсбыт доставил часть нефтепродуктов  через Северный морской путь

АО «Саханефтегазсбыт» подвело итоги навигации 2022 года. По информации гендиректора АО «Саханефтегазсбыт» Виктора Лебедева, в этом году в арктическую группу нефтебаз поставка нефтепродуктов была осуществлена через Северный морской путь.

«В этом отличие от прошлогодней навигации, которая проходила в более сложных условиях из – за лесных пожаров» — отметил он. В эту навигацию филиалы нефтебаз АО «Саханефтегазсбыт» переработали 579 952 тн. нефтепродуктов, из них депонационных объёмов 11 283 тн.

Первый танкер «Пётр Бекетов» был принят в филиале «Ленская нефтебаза» 22 мая 2022 года. Этот же танкер завершил навигацию 6 октября 2022 года, доставив нефтепродукты для «Олёкминской нефтебазы».

В колымскую группу нефтебаз всего было завезено 64 118 тн. нефтепродуктов. Из них в «Нижнеколымскую нефтебазу» было доставлено 48 592 тн, в «Среднеколымскую нефтебазу» 10 275 тн, в «Зырянскую нефтебазу» 5121 тн.

Индигирская группа нефтебаз была обеспечена 30 890 тн. нефтепродуктов. В том числе, в «Чокурдахскую нефтебазу» было завезено 14 823 тн., в «Белогорскую нефтебазу» 16 067 тн.

Янская группа нефтебаз была пополнена 64 345 тн. нефтепродуктов. В «Нижнеянскую нефтебазу» было доставлено 22 262 тн., в «Усть-куйгинскую нефтебазу» 36 810 тн, в «Батагайскую нефтебазу» 5 273 тн.

На реке Лена и на её притоках перевозка нефтепродуктов осуществилась через нефтебазы г. Усть-Кут Иркутской области.

Больше всего нефтепродуктов было принято «Ленской нефтебазой». Самый большой объем равняется 244 352 тн. Из них 185 466 тн. были завезены поклажедателями то есть предприятиями, которые сдали нефтепродукты на хранение Обществу, а на собственные нужды в нефтебазы было доставлено 58 886 тн. нефтепродуктов, необходимых для обеспечения Ленского, Мирнинского, Оленёкского, Сунтарского и Нюрбинского районов.

В «Олёкминской нефтебазе» было принято 15 745 тн. нефтепродуктов, в «Якутской нефтебазе» — 57 366 тн., в «Сангарской нефтебазе» 19 046 тн., в «Жиганской нефтебазе» 10 097 тн. нефтепродуктов.

На реке Вилюй «Нюрбинская нефтебаза» приняла 24 819 тн. нефтепродуктов.

На реке Алдан «Хандыгская нефтебаза» приняла 29 778 тн. нефтепродуктов, а «Эльдиканская нефтебаза» 17 967 тн.

«Хочу выразить благодарность нашему постоянному перевозчику нефтепродуктов водным транспортом ПАО ЛОРП за бесперебойную доставку наших грузов», — заявил Виктор Лебедев. Он добавил, что своевременная и бесперебойная доставка нефтепродуктов позволяет обеспечивать потребность клиентов Общества, в том числе жизнеобеспечивающие предприятия арктических улусов, в полном объёме.

Напоминаем, что АО «Саханефтегазсбыт» является единственным в республике гарантированным поставщиком нефтепродуктов в 8 арктических районов.