08.10.2026 18:40
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Гражданская коллегия Якутского горсуда переезжает
С 12 октября 2026 года в связи с переездом гражданской коллегии Якутского городского суда Республики Саха (Якутия) рассмотрение гражданских и административных дел, а также дел об административных правонарушениях (КоАП РФ) будет осуществляться по новому адресу:
г. Якутск, ул. Халтурина, д. 4/1.
Исковые заявления и иные документы по указанным категориям дел также будут приниматься по новому адресу.
Уголовные дела и материалы будут рассматриваться по прежнему адресу.
Просим учитывать данную информацию при планировании посещения суда.
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Источник: Якутский городской суд
Фото: Якутский городской суд
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