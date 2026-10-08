Гражданская коллегия Якутского горсуда переезжает

С 12 октября 2026 года в связи с переездом гражданской коллегии Якутского городского суда Республики Саха (Якутия) рассмотрение гражданских и административных дел, а также дел об административных правонарушениях (КоАП РФ) будет осуществляться по новому адресу:

г. Якутск, ул. Халтурина, д. 4/1.

Исковые заявления и иные документы по указанным категориям дел также будут приниматься по новому адресу.

Уголовные дела и материалы будут рассматриваться по прежнему адресу.

Просим учитывать данную информацию при планировании посещения суда.