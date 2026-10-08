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08.10.2026 14:00
чтение: 1 мин
Спорт
#гиревой спорт
#Елена Захарова
#Елена Иванова
#Чемпионат мира

Покорили чемпионат мира: Две Елены Прекрасные показали им силу духа

Гордимся нашими чемпионками!

С гордостью делимся большой спортивной победой, которая прославила наш город на весь мир. С 4 по 9 октября в Нью-Дели прошел чемпионат мира по гиревому спорту, где якутские атлетки продемонстрировали высочайший уровень подготовки и несгибаемую волю к победе.

Наши спортсменки поднялись на пьедестал почета:
🔹Елена Иванова (весовая категория до 63 кг) — 1-е место в рывке и 3-е место в толчке двух гирь;
🔹Елена Захарова (весовая категория свыше 68 кг) — 3-е место в рывке.

От всей души поздравляю Елену Иванову, Елену Захарову и их тренерский штаб с блестящим результатом. Эта победа — закономерный итог тяжелой работы и дисциплины. Уверен, что этот успех станет мощным стимулом для нового поколения якутских атлетов!

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Источник: МАХ Дим Димыч Brief
Фото: МАХ Дим Димыч Brief

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