Покорили чемпионат мира: Две Елены Прекрасные показали им силу духа

Гордимся нашими чемпионками!

С гордостью делимся большой спортивной победой, которая прославила наш город на весь мир. С 4 по 9 октября в Нью-Дели прошел чемпионат мира по гиревому спорту, где якутские атлетки продемонстрировали высочайший уровень подготовки и несгибаемую волю к победе.

Наши спортсменки поднялись на пьедестал почета:

🔹Елена Иванова (весовая категория до 63 кг) — 1-е место в рывке и 3-е место в толчке двух гирь;

🔹Елена Захарова (весовая категория свыше 68 кг) — 3-е место в рывке.

От всей души поздравляю Елену Иванову, Елену Захарову и их тренерский штаб с блестящим результатом. Эта победа — закономерный итог тяжелой работы и дисциплины. Уверен, что этот успех станет мощным стимулом для нового поколения якутских атлетов!