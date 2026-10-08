В Тяне появился цех по пошиву эвенкийской одежды

В числе победителей грантового конкурса «СООБЩА!» компании «Нордголд» в партнёрстве с Агентством социальной информации проект «Наследие предков» — цех по пошиву национальной эвенкийской одежды, который создаётся на базе МБУ КЭЦ «Илгэн» МО «Тянский национальный наслег».

Наш гость — руководитель проекта Колесова Юлия Руслановна. Поговорили с ней о том, как рождается инициатива, зачем в селе нужен цех и почему национальная одежда.

Что стало отправной точкой проекта?

Все началось с работы в сельском клубе. Мы проводили национальные праздники, ездили на фестивали и однажды стало очень обидно, другие делегации выходили на сцену в красивых национальных костюмах, а мы в стилизованной или обычной одежде. Сначала казалось, что проблема в удаленности: мы живём далеко и от районного центра, и от Якутска, поэтому людям сложно достать материалы для пошива. Но потом мы поняли: проблема глубже. Молодые женщины в селе уже не умеют шить традиционную зимнюю одежду — торбаза, рукавицы, меховые шапки. Эти знания остались у бабушек. Именно эта боль и стала отправной точкой проекта. Мы решили: нужно не просто шить костюмы для сцены, а возрождать живое ремесло.

Для кого в первую очередь создается этот цех?

У проекта несколько аудиторий. Прежде всего — наши дети и подростки. Для них это возможность найти опору в своей идентичности, почувствовать связь с корнями. Во‑вторых — женщины села, которые хотят работать, творить и быть нужными. Для многих это шанс освоить востребованное дело и почувствовать себя частью общего движения. Наши старейшины — это не просто аудитория, а настоящие наставники, хранители смыслов. А туристы — скорее перспектива, которая поможет сделать проект устойчивым экономически. Но это не главная цель.

Что должно остаться после проекта как «след» в районе?

Созданный и работающий цех как точка притяжения для женщин села. Оцифрованные базовые выкройки, отснятые видеоуроки по ключевым операциям, каталог орнаментов с их значением. Все это будет храниться в библиотеке и ДК. Полный комплект обрядовой и повседневной эвенкийской одежды для местного краеведческого музея или школы. Активное объединение мастериц «Олон», которое продолжит работать и после окончания грантового периода.

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