Антирекорд: Лидеры, но радоваться нечему!!
В Якутии бензин подорожал на 4,7% — это самый высокий рост в России
Такие данные приводит Росстат. «Эхо столицы» изучило данные еженедельного мониторинга цен на бензин в регионах страны, которые опубликовал Росстат.
Согласно им, с 29 сентября по 5 октября цены на бензин в Якутии выросли на 4,7%, и это самый высокий рост среди регионов России за неделю.
В целом рост цен на бензин зафиксировали в 35 регионах. На втором месте после Якутии оказалась Ивановская область — там бензин подорожал на 4%.
В 27 регионах цены, наоборот, снизились. Больше всего — в Марий Эл на 2,5% и Чувашии на 2,4%.
Сейчас Якутия находится на втором месте среди регионов ДФО по дороговизне бензина — ее опережает только Камчатский край.
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