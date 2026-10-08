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08.10.2026 11:25
чтение: 0 мин
Экономика
#Антирекорд
#бензин подорожал

Антирекорд: Лидеры, но радоваться нечему!!

В Якутии бензин подорожал на 4,7% — это самый высокий рост в России

Такие данные приводит Росстат. «Эхо столицы» изучило данные еженедельного мониторинга цен на бензин в регионах страны, которые опубликовал Росстат.

Согласно им, с 29 сентября по 5 октября цены на бензин в Якутии выросли на 4,7%, и это самый высокий рост среди регионов России за неделю.

В целом рост цен на бензин зафиксировали в 35 регионах. На втором месте после Якутии оказалась Ивановская область — там бензин подорожал на 4%.

В 27 регионах цены, наоборот, снизились. Больше всего — в Марий Эл на 2,5% и Чувашии на 2,4%.

Сейчас Якутия находится на втором месте среди регионов ДФО по дороговизне бензина — ее опережает только Камчатский край.

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Источник: Эхо столицы
Фото: Надежды Коротовой, сетевое издание SAKHALIFE.RU

Один ответ для “Антирекорд: Лидеры, но радоваться нечему!!”

  1. злой:
    08.10.2026 в 12:25

    Печальный рекорд… А если посчитать с июля?

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