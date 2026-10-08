Антирекорд: Лидеры, но радоваться нечему!!

В Якутии бензин подорожал на 4,7% — это самый высокий рост в России

Такие данные приводит Росстат. «Эхо столицы» изучило данные еженедельного мониторинга цен на бензин в регионах страны, которые опубликовал Росстат.

Согласно им, с 29 сентября по 5 октября цены на бензин в Якутии выросли на 4,7%, и это самый высокий рост среди регионов России за неделю.

В целом рост цен на бензин зафиксировали в 35 регионах. На втором месте после Якутии оказалась Ивановская область — там бензин подорожал на 4%.

В 27 регионах цены, наоборот, снизились. Больше всего — в Марий Эл на 2,5% и Чувашии на 2,4%.

Сейчас Якутия находится на втором месте среди регионов ДФО по дороговизне бензина — ее опережает только Камчатский край.