Когда эмоции зашкаливают: Дело было жарким июльским днем

Дорожный конфликт двух автомобилисток в Якутске закончился дракой

Жарким июльским днем текущего года на улице Ойунского г. Якутска между двумя автолюбительницами произошел рядовой дорожный конфликт, обернувшийся для одной из них привлечением к административной ответственности, для другой — к уголовной.

Женщина 1993 г. р., посчитав, что впереди едущий автомобиль грубо «подрезал» ее и в целом «неадекватно едет», решила разобраться с обидчиком. В салоне той машины, а затем снаружи последовали словесная перепалка и потасовка с водителем-оппонентом — женщиной 1994 г. р. В результате обе получили телесные повреждения, ощутили физическую боль различного характера.

Заключения экспертов стали основанием для возбуждения административного производства по ст. 6.1.1 КоАП РФ в отношении женщины 1993 г. р. и дела по ч. 1 ст. 115 УК РФ в отношении женщины 1994 г. р. (материалы переданы в мировой суд).

В судебном заседании привлекаемая к административной ответственности девушка вину не признала, пояснив, что действовала в целях самообороны из-за провокационных действий потерпевшей. Потерпевшая же подтвердила факт правонарушения.

Изучив материалы дела, суд установил в действиях привлекаемого к административной ответственности лица наличие состава правонарушения по ст. 6.1.1 КоАП РФ (нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших последствий, указанных в статье 115 УК РФ). Признав ее виновной, суд подчеркнул, что довод о самообороне не исключает ответственности за нанесение побоев. Согласно позиции ВС РФ, обоюдный конфликт не освобождает виновных от ответственности.

С учетом отсутствия отягчающих обстоятельств и совершения правонарушения впервые, женщине назначено наказание в виде административного штрафа, который должен быть уплачен в течение 60 дней со дня вступления постановления в законную силу.

Суд пояснил, что в случае неуплаты материалы будут направлены для принудительного взыскания, а лицо привлечено к ответственности по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ — неуплата административного штрафа в срок.

«Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано сторонами в установленном законом порядке», — сообщили в пресс-службе Якутского городского суда РС (Я).