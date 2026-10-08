Изменения в графике: Пенсия придет раньше

Часть пенсионеров получит ноябрьскую пенсию досрочно

Это связано с празднованием Дня народного единства. Россиянам, которым пенсия обычно приходит 4 ноября, перечислят деньги на день раньше — 3 ноября. Это связано с празднованием Дня народного единства, пояснил депутат Госдумы Никита Чаплин.

«В ноябре 2026 года часть пенсионеров получат пенсию досрочно. Перенос затронет тех, кому деньги обычно поступают 4 ноября, поскольку День народного единства приходится на среду и является праздничным днем», — цитирует RT Никиту Чаплина.

По его словам, банковское зачисление за 4 ноября ожидается 3 ноября, в предшествующий рабочий день. Получателям не потребуется подавать заявления или обращаться в Социальный фонд — корректировку графика проведут автоматически. Пенсии, назначенные на другие даты, поступят в соответствии с обычным региональным расписанием. Для пенсионеров, которые получают деньги через почтовые отделения, дата доставки может отличаться.

«Почтовая доставка зависит от режима конкретного отделения. Выплату за праздничный день обычно приносят в последний рабочий день перед ним», — пояснил Никита Чаплин. Точную дату доставки он рекомендовал заранее узнать в своем почтовом отделении.

Правило о досрочной выплате пенсий при совпадении даты с выходным или праздничным днем действует для всей страны: средства перечисляются в последний рабочий день.