Внимание! Граждан просят сохранять спокойствие
В пятницу во всех районах Якутии завоют сирены
Пройдет плановая масштабная проверка систем оповещения населения. Плановая масштабная проверка систем оповещения населения пройдет в пятницу, 9 октября, на территории Якутии, предупреждает МЧС.
В 10:40 по местному времени запустят электросирены и громкоговорители во всех районах Якутии, включая отдаленные населенные пункты. Кроме того, в 10:43 будет произведено замещение эфира общероссийских обязательных общедоступных телеканалов и радиостанций: на экранах и в эфире появится информационное сообщение от МЧС России.
Региональное управление МЧС обращается к жителям республики: услышав звук сирены, необходимо сохранять спокойствие и не паниковать, следует включить телевизор (любой общедоступный канал) или радио и прослушать информационное сообщение, а также ознакомиться с текстом уведомления в мобильном приложении «МЧС России».
Система оповещения предназначена для своевременного доведения сигнала до населения при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
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