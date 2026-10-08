Неожиданно мягкий вердикт?! И это за человеческую жизнь?!

Условный срок и лишение прав: Мегино-Кангаласский суд огласил приговор виновнику смертельной аварии

Мегино‑Кангаласским районным судом Республики Саха (Якутия) вынесен приговор по уголовному делу в отношении 29-летнего жителя г. Якутска, за совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ.

Трагедия произошла 27 сентября 2025 года на 1144 км + 107 м федеральной автодороги «Лена». Подсудимый, управляя автомобилем «Toyota Land Cruiser 200», на скользком участке дороги не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком «Freightliner Columbia» с полуприцепом.

В результате аварии пассажир легкового автомобиля погиб на месте, второй пассажир получил тяжкие травмы.

Судом установлено, что причиной ДТП стали нарушения водителем требований ПДД (пп. 1.4, 1.5, 9.1, 10.1): подсудимый не учёл дорожные и метеорологические условия (гололёд, мокрый снег, тёмное время суток) и не обеспечил контроль за движением автомобиля.

Вина подсудимого подтверждена совокупностью доказательств: показаниями участников и свидетелей, протоколами осмотра места происшествия и транспортных средств, заключениями автотехнической и судебно‑медицинских экспертиз.

В ходе судебного разбирательства подсудимый добровольно явился с повинной, активно способствовал расследованию, полностью признал вину и раскаялся, оказал материальную помощь семье погибшего, принёс извинения потерпевшим, с которыми впоследствии примирился. Также на решение повлияли положительные характеристики личности подсудимого, его занятость и отсутствие судимостей.

С учётом характера и степени общественной опасности преступления, а также личности виновного, суд назначил ему 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, а также лишение права управления транспортными средствами на 2 года 6 месяцев, с возложением определённых обязанностей.

«Приговор не вступил в законную силу», — сообщили в Объединенной пресс-службе судов Республики Саха (Якутия).