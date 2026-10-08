Это высшая лига! Легендарная классика номинирована на главную премию РФ

Саха Опера Балет вошел в шорт-лист номинантов XI Национальной оперной премии «Онегин» с оперой Гранта Григоряна «Лоокут и Нюргусун»

И это, несомненно, большое событие. Вместе с якутским театром в шорт-лист вошли 12 театров, а всего Экспертным советом рассмотрено 159 заявок.

В списке номинантов спектакль Государственного театра оперы и балета имени Д. К. Сивцева-Суоруна Омоллоона оказался вместе со спектаклями МАМТ им. Станиславского и Немировича-Данченко, Михайловского театра, НОВАТ, «Геликон-оперы», Нижегородского, Красноярского, Пермского государственных театров и других.

Постановка лирической оперы Гранта Григоряна «Лоокут и Нюргусун» посвящается Году единения народов России и Году культуры в Республике Сах́а (Якутия). Ее осуществили главный режиссер театра Татьяна Саввинова и ассистент режиссера Александр Эверстов. В титрах на русском языке литературной основой оперы обозначена повесть Джегэ Аныстырова. Перевод сделала Альбина Борисова-Слепцова.

Это история о любви и верности, вошедшая в золотой фонд якутской музыкальной классики. В основе оперы лежит старинная легенда, где переплетаются реальность и вымысел, а герои проходят через испытания, сохраняя доброту и силу духа. В основе драмы лежит социальный конфликт. Музыку оперы создал Грант Григорян (1919-1962) — видный деятель якутской музыкальной культуры, композитор, фольклорист, педагог, работавший в Якутии с 1953 года до конца жизни. Талантливый творец, он глубоко постиг самый дух музыкального фольклора северного народа.

«Лоокут…» — это первый опыт прочтения эпической традиции в лирическом характере, ярко национальное музыкальное полотно, в котором широко использованы классические оперные формы.

В опере приняли участие известные мастера оперной сцены и молодые артисты. Партию Лоокута исполнил Николай Ефимов, Нюргусун – Мария Шапошникова. Мать главной героини Далбара – Феодосия Шахурдина, ее отец Басыкка – Егор Колодезников, мать Лоокута Нагная – Анегина Дьяконова, Марджасай – Егор Громов, олонхосут Кюнгесей – Владимир Павлов, Чычып-Чаап – Алексей Иванов, Сардана – Мария Михайлова, повитуха Алгыма – Лия Седалищева, шаман Сиэгэн – артист балета Эдуард Аманатов, Запевала – Олег Беляев.

Танцы поставила обладатель премии «Золотая Маска» (Лучший спектакль. Балет), заслуженная артистка России Екатерина Тайшина.