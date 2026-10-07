Садовников: Миигин салайааччынан таллылар…
Итэҕэлгит иһин махтал!
Бэҕэһээ Дьокуускай куорат спортивнай тустууга федерациятын отчуоттуур-быыбардыыр конференциятыгар миигин салайааччынан таллылар.
Айсен Сергеевич Николаев куорат баһылыга эрдэҕинэ мин бу тэриллиигэ солбуйааччыннан бэриниилээхтик үлэлээбитим. Бэйэм тустууннан дьарыктамматаҕым да буоллар, миэхэ бу спорт көрүҥэ чугас — төрөппүт аҕам тустууннан олус үлүһүйэр этэ.
Ону тэҥэ мин солбуйааччыларбын уонна атын дуоһунастарга аһаҕас куоластааһын түмүгүнэн салайааччылары таллыбыт. Киин куоракка көҥүл тустуу салгыы сайдыытыгар инники соруктары туруордубут.
Биһиги кэккэбитигэр конференцияҕа кытынна Нагоеҕа ыытыллыбыт Азия оонньууларын боруонса призера Айаал Белолюбскай. Билигин кини аан дойду чемпионатыгар бэлэмнэнэр.
Бу маннык чаҕылхай ситиһиилэр, Дьокуускай куораты уонна Саха Сирин ааттатар кыайыылар элбии туралларын туһугар биһиги өссө күүскэ үлэлиэх тустаахпыт. Сылбыт ситиһиилээх, таһаарыылаах буоллун! Өссө төгүл махтанабын!
Читайте также:
Ещё по теме
Заголовок формы
Текст формы
Ошибка: Контактная форма не найдена.
Ошибка в тексте статьи
Послать сообщение об ошибке автору? Ваш браузер останется на той же странице.
Добавить комментарий