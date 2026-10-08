Депутаты рассмотрели итоги исполнения программ в сфере образования и культуры за 9 месяцев

На заседании постоянной комиссии Якутской городской Думы по образованию, культуре и детству рассмотрели ход исполнения муниципальных программ «Культура городского округа «город Якутск» и «Развитие образования городского округа «город Якутск» за девять месяцев 2026 года, а также подвели итоги летней оздоровительной кампании. Информацию депутатам представили Управление образования и Управление культуры окружной администрации.

Заседание провел председатель комиссии Айаан Васильев. В работе приняли участие первый заместитель председателя Якутской городской Думы Евдокия Евсикова, члены комиссии Александр Чудиновских, Нина Горбунова, Алексей Осипов и Алексей Семенов, представители Контрольно-счетной палаты, Управления образования, Управления культуры, Департамента финансов, Департамента экономики и стратегического планирования. К обсуждению также присоединились представители образовательных учреждений и Общественной палаты города.

В рамках рассмотрения муниципальной программы «Культура городского округа «город Якутск» депутаты заслушали информацию о выполнении основных показателей и мероприятиях, реализованных учреждениями культуры за девять месяцев.

По основному показателю программы — числу посещений культурных мероприятий — план на текущий момент выполнен более чем на 100%. В течение года учреждения культуры проводили концерты, выставки, фестивали, просветительские и другие мероприятия для жителей города.

Отдельное внимание уделили состоянию инфраструктуры. В трех учреждениях культуры в 2026 году проведен капитальный ремонт. В рамках национальных проектов учреждения получают новое оборудование, мебель и программное обеспечение. В библиотеках проводятся ремонтные работы, культурные центры оснащаются современным аудио- и видеооборудованием. Также депутаты рассмотрели ход реализации комплекса процессных мероприятий и использование предусмотренного финансирования.

При рассмотрении муниципальной программы «Развитие образования городского округа «город Якутск» представители Управления образования сообщили о ходе выполнения основных показателей программы. По представленным данным, работа по основным направлениям ведется в соответствии с планом.

Одним из ключевых вопросов остается состояние зданий образовательных учреждений, которым требуется проведение ремонта. По информации Управления образования, поэтапно решать эту задачу помогает участие города в федеральных программах, предусматривающих финансирование ремонтных работ.

Депутаты напомнили о ранее направленной рекомендации, согласно которой представители Якутской городской Думы готовы участвовать в работе комиссии, определяющей перечень образовательных объектов, нуждающихся в ремонте. Кроме того, комиссия намерена направить запрос с перечнем объектов, которые планируется ремонтировать в 2027 году. Это позволит депутатам заранее ознакомиться с предложениями и при необходимости представить свои предложения.

В ходе обсуждения также рассмотрели вопросы оплаты труда работников образовательной сферы, предоставления платных услуг в учреждениях образования и работы централизованной бухгалтерии.

Отдельным вопросом депутаты рассмотрели итоги летней оздоровительной кампании 2026 года. По информации Управления образования, в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления в этом году вошли 64 организации с общим охватом 7 842 ребенка.

В их числе 54 лагеря с дневным пребыванием на базе общеобразовательных организаций и учреждений дополнительного образования, где отдохнули 5 752 ребенка, четыре загородных стационарных оздоровительных лагеря с охватом 1 650 детей, два лагеря труда и отдыха для 85 детей и четыре палаточных лагеря, которые приняли 355 детей.

Депутатам представили информацию о проведенных в лагерях ремонтных работах, их материально-техническом оснащении, а также о мероприятиях, которые планируется реализовать в 2027 году. Отдельно обсудили продолжительность лагерных смен и вопросы организации летнего отдыха детей.

По итогам обсуждения комиссия рекомендовала Управлению образования провести круглый стол с участием заинтересованных сторон, чтобы отдельно обсудить вопросы организации и развития детских лагерей.

Кроме того, депутаты рекомендовали приступить к разработке программы развития лагерей. Вопрос о необходимости системного подхода к развитию инфраструктуры детского отдыха ранее поднимался на выездном заседании комиссии. Предполагается, что программа позволит определить приоритетные направления работы и последовательность мероприятий по развитию лагерной инфраструктуры.

По всем рассмотренным вопросам комиссия приняла информацию к сведению.