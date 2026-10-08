Странное решение суда в отношении задержанного мэра Алдана

Алданский райсуд продлил срок задержания мэра Владимира Шедько на… 72 часа. Обычно продлевают сразу на 2 месяца.

Следствие ходатайствует об избрании меры – содержание под стражей, в отношении мэра Алдана Владимира Шедько. Вчера до 2 декабря продлили арест его заместителю по экономике и финансам Елене Михайловой.

Сегодня Алданский районный суд продлил задержание мэра Алдана всего на 72 часа, так как следствие пока не предоставило все необходимые документы, сообщает объединенная пресс-служба судов Якутии.

Следствие же считает, что мэр может воспрепятствовать расследованию, если будет на свободе. Сейчас следствие пытается найти ряд документов, важных для расследования. Мэр Алдана подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Подробности сообщает ТайгаПост.

Утром 6 октября спецназ вытащил его из постели в своей квартире. Шедько не открывал двери. Полицейские готовились штурмовать жилье градоначальника через окно с автовышки, но потом просто вышибли дверь кувалдой. Как сообщают источники издания, Шедько не думал сопротивляться, просто спал пьяный, и был в трусах переложен из кровати на пол.

Градоначальнику предъявили обвинение в мошенничестве в составе организованной группы, за что грозит срок до 10 лет. В начале 2025 года в новом парке «Золотой» Алдана решили поставить арт-объект «Драга» в честь 100-летия золотодобычи и 50-летия компании «Селигдар». По письму тогда мэра Александра Бугая «Селигдар» выделил 400 тысяч рублей на создание композиции в деревянном исполнении.

После отставки Бугая в мае 2025-го, когда к исполнению обязанностей главы приступил Владимир Шедько, было принято решение о возведении железного арт-объекта «Драга», который и открыли в июле ко Дню металлурга.

Строительством занимался предприниматель Барегам Саргсян, кому «Селигдар» напрямую и перечислил 400 тысяч. Однако в 2026-ом мэр Шедько перечисляет ему из бюджета еще 1,8 млн рублей. Саргсян получил оплату без проведения тендера на заключение муниципального контракта. 1,8 млн рублей просто разбили на мелкие суммы и, как в таких случаях позволяет закон, заключили договоры с Саргсяном без проведения торгов.

Про заместителя мэра по экономике и финансам Елене Михайлову пока сказать можно мало. Напомним, ее считают виновной в двух эпизодах взятки за покровительство предпринимателям. Петра Новикова задержали в Якутске, где он находился в командировке. К Сергею Онинеру пришли в Алдане. После допросов обоих отпустили. По данным издания, они сотрудничают со следствием и написали явку с повинной. В этом случае закон освобождает от уголовной ответственности за взяткодательство.

Обвиненные в преступлениях чиновники давно на муниципальной службе. Владимир Шедько 21 год был первым замом мэра Алдана, Елена Михайлова работала заместителем 18 лет. Только по одной статье обвинения ей грозит до 12 лет лишения свободы.

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