Не откладывайте на последний день: Завершается прием деклараций в Водоканал
1 ноября истекает срок подачи декларации о составе сточных вод на 2027 год
АО «Водоканал» напоминает, что до 1 ноября необходимо подать декларацию о составе и свойствах сточных вод на 2027 год.
Декларацию подают абоненты, у которых среднесуточный объем сбрасываемых сточных вод в среднем составляет 30 куб. метров в сутки и более суммарно по всем канализационным выпускам с одного объекта. Другие абоненты вправе подать декларацию при наличии контрольно-канализационного колодца или колодца, в котором отбор проб может осуществляться отдельно от стоков других потребителей.
Декларация характеризует состав и свойства сточных вод в течение срока действия документа (не менее одного года). Документ предусматривает сбросы загрязняющих веществ с превышением максимально допустимых показателей и концентраций. При этом декларация не может предусматривать сброс в централизованную систему водоотведения запрещенных веществ, материалов, отходов и сточных вод.
Необходимо указать фактические значения для всех загрязняющих веществ или показателей общих свойств сточных вод согласно перечню, приведенному в приложении N 5 к Правилам холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденным Постановлением Правительства РФ №644 от 29.07.2013, а также для всех загрязняющих веществ, в отношении которых установлены нормативы состава сточных вод.
Также надо приложить схему внутриплощадочных канализационных сетей объекта с указанием колодцев присоединения к централизованной системе водоотведения и канализационных колодцев, предназначенных для контроля состава и свойств сточных вод.
Нормативы состава сточных вод утверждены нормативно-правовыми актами окружной администрации города Якутска, окружной администрации ГО «Жатай», администрации города Покровска.
Дополнительную информацию можно получить по номеру 507-023.
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