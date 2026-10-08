Творчество которое возвращает ценности
Как наша арт-школа помогает семьям и взрослым справляться со стрессом в повседневной жизни?
Наше время непростое. Тревога, стресс, неопределённость — это фон, на котором растут и наши дети, и мы сами. Родителям всё сложнее понимать подростков: они замкнуты, раздражены, уходят в телефоны. А взрослые — выгорают на работе и дома, теряя контакт с собой и близкими.
Мы не обещаем решить всё. Но мы знаем одно, когда слова не работают, работает творчество. И ещё ценности. Те простые вещи, которые нас соединяют: внимание, принятие, тепло, честность с собой.
Что происходит с семьями сегодня все чаще и чаще?
Подросток закрывается в комнате. Мама устала и не знает, как подойти. Папа тоже устал. Все хотят добра друг другу, но разговор превращается в молчание или ссору. Стресс копится, тревога растёт, а ценности — уважение, доверие, забота — уходят на второй план.
Мы видим это каждый день. И мы знаем, что иногда достаточно одного безопасного пространства, чтобы человек снова почувствовал — я не один, меня слышат.
Но есть и более глубокая, менее заметная боль. Дети часто остаются один на один со своими проблемами…
Организатор и партнёр — опыт которому можно доверять
Арт-школа создана Березиной Татьяной Иннокентьевной — педагогом, человеком с большой историей в образовании. В далёкие 90-е она основала первую частную школу в нашем городе и прошла путь, который сегодня назвали бы «стартапом в образовании»: с нуля, в непростые годы, с верой в то, что детям нужен другой подход — живой, уважительный, творческий.
Это сильная и интересная личность. Педагог по призванию, руководитель по опыту, человек, который умеет видеть в людях потенциал и создавать пространство, где они растут.
Партнёр арт-школы — Никифорова Любовь Геннадьевна специалист по нейропсихосоматике, врач анестезиолог-реаниматолог со стажем в медицине более 30 лет. Её подход — это соединение научного взгляда на здоровье и глубокого личного опыта. Как врач, она смотрит на тело и психику с точки зрения физиологии и нейрохимии. Как специалист по превентивной нейропсихосоматике помогает не ждать, пока «что-то заболит», а укреплять ресурс заранее, через связь с мозгом, телесные практики, дыхание, саморегуляцию.
Именно её превентивный подход и врачебный опыт позволяют арт-школе смотреть на здоровье не как на «лечение болезней», а как на ежедневную заботу о себе — с научной точностью и человеческим теплом.
Ценности, на которых стоит наша школа: здоровье и семья
Мы верим, что здоровье — это не только отсутствие болезни. Это еще:
· уважение к себе и другому;
· принятие без осуждения;
· внимание к тому, что чувствует и тело, и душа;
· честность с собой и близкими;
· тепло, которое мы можем дать друг другу через творчество.
Мы не ставим диагнозов и не «читаем» рисунки как книгу. Наш подход — не интерпретировать, а идти за автором. Рисунок для нас — это язык, на котором человек говорит с собой и с нами. Мы создаём пространство, где можно быть собой без страха и оценок.
Что отличает нас от других?
Мы разработали комплексный интенсив из 3 встреч. Это системный подход на основе науки: нейропсихосоматика и арт- терапия. Каждый день дополняет предыдущий. Один день- это вдохновение, три дня — это результат.
На первой встрече художник учит рисовать сухими материалами. Нейропсихосоматолог даёт уникальные телесные практики, которые помогают снять напряжение и успокоить нервную систему.Человек получает технику на успокоение и уверенность. После этого рука сама тянется к кисти.
На второй нашей встрече — вы сами выбираете, что нарисовать. Арт-терапевт бережно беседует, помогая заметить, что стоит за образами.
На третьей встрече — свободный рисунок гуашью. В располагающем пространстве, где не нужны защиты, под чарующие звуки музыки, когда мозг включается в режим творчества и интуиции. Художник помогает, если нужно. А в конце вы забираете свою работу, как символ вашего состояния и роста.
Почему это безопасно?
· Мы не пугаем и не навешиваем ярлыков.
· Мы работаем в диалоге, а не в позиции эксперта, который «знает лучше».
Выявление рисков через рисунок — это не диагноз. Это возможность мягко увидеть, что с вами или вашим ребёнком происходит, и вовремя поддержать.
Для кого наш интенсив?
Для всех детей и взрослых, а особенно для:
· Родителей, которым сложно понять своих детей, особенно подростков.
· Детей и подростков от 8 до 18 лет — в связке с родителями, которые получают бережные подсказки.
· Взрослых, которые хотят справиться со стрессом, тревогой, усталостью и вернуть себе ресурс.
· Семьям, где важно снова услышать друг друга без слов.
Приходите!))
Арт-школа — это не про «стать художником». Это про то, чтобы вернуть себе ценности — внимание, тепло, контакт с собой и близкими. И про то, чтобы научиться помогать себе самому в сложные моменты — через мозг, дыхание, тело и творчество.
Мы ждем вас!
Школа работает по расписанию:
вторник, четверг, воскресенье с 12 до 17.30 часов по записи.
Запись и ответы на вопросы
- +7 964 425- 23-19
- +7 914 270-27-46
Ещё по теме
Заголовок формы
Текст формы
Ошибка: Контактная форма не найдена.
Ошибка в тексте статьи
Послать сообщение об ошибке автору? Ваш браузер останется на той же странице.
Добавить комментарий