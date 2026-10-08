Творчество которое возвращает ценности

Творчество и здоровье

Как наша арт-школа помогает семьям и взрослым справляться со стрессом в повседневной жизни?

Наше время непростое. Тревога, стресс, неопределённость — это фон, на котором растут и наши дети, и мы сами. Родителям всё сложнее понимать подростков: они замкнуты, раздражены, уходят в телефоны. А взрослые — выгорают на работе и дома, теряя контакт с собой и близкими.

Мы не обещаем решить всё. Но мы знаем одно, когда слова не работают, работает творчество. И ещё ценности. Те простые вещи, которые нас соединяют: внимание, принятие, тепло, честность с собой.

Что происходит с семьями сегодня все чаще и чаще?

Подросток закрывается в комнате. Мама устала и не знает, как подойти. Папа тоже устал. Все хотят добра друг другу, но разговор превращается в молчание или ссору. Стресс копится, тревога растёт, а ценности — уважение, доверие, забота — уходят на второй план.

Мы видим это каждый день. И мы знаем, что иногда достаточно одного безопасного пространства, чтобы человек снова почувствовал — я не один, меня слышат.

Но есть и более глубокая, менее заметная боль. Дети часто остаются один на один со своими проблемами…

Организатор и партнёр — опыт которому можно доверять

Арт-школа создана Березиной Татьяной Иннокентьевной — педагогом, человеком с большой историей в образовании. В далёкие 90-е она основала первую частную школу в нашем городе и прошла путь, который сегодня назвали бы «стартапом в образовании»: с нуля, в непростые годы, с верой в то, что детям нужен другой подход — живой, уважительный, творческий.

Это сильная и интересная личность. Педагог по призванию, руководитель по опыту, человек, который умеет видеть в людях потенциал и создавать пространство, где они растут.

Партнёр арт-школы — Никифорова Любовь Геннадьевна специалист по нейропсихосоматике, врач анестезиолог-реаниматолог со стажем в медицине более 30 лет. Её подход — это соединение научного взгляда на здоровье и глубокого личного опыта. Как врач, она смотрит на тело и психику с точки зрения физиологии и нейрохимии. Как специалист по превентивной нейропсихосоматике помогает не ждать, пока «что-то заболит», а укреплять ресурс заранее, через связь с мозгом, телесные практики, дыхание, саморегуляцию.

Именно её превентивный подход и врачебный опыт позволяют арт-школе смотреть на здоровье не как на «лечение болезней», а как на ежедневную заботу о себе — с научной точностью и человеческим теплом.

Ценности, на которых стоит наша школа: здоровье и семья

Мы верим, что здоровье — это не только отсутствие болезни. Это еще:

· уважение к себе и другому;

· принятие без осуждения;

· внимание к тому, что чувствует и тело, и душа;

· честность с собой и близкими;

· тепло, которое мы можем дать друг другу через творчество.

Мы не ставим диагнозов и не «читаем» рисунки как книгу. Наш подход — не интерпретировать, а идти за автором. Рисунок для нас — это язык, на котором человек говорит с собой и с нами. Мы создаём пространство, где можно быть собой без страха и оценок.

Что отличает нас от других?

Мы разработали комплексный интенсив из 3 встреч. Это системный подход на основе науки: нейропсихосоматика и арт- терапия. Каждый день дополняет предыдущий. Один день- это вдохновение, три дня — это результат.

На первой встрече художник учит рисовать сухими материалами. Нейропсихосоматолог даёт уникальные телесные практики, которые помогают снять напряжение и успокоить нервную систему.Человек получает технику на успокоение и уверенность. После этого рука сама тянется к кисти.

На второй нашей встрече — вы сами выбираете, что нарисовать. Арт-терапевт бережно беседует, помогая заметить, что стоит за образами.

На третьей встрече — свободный рисунок гуашью. В располагающем пространстве, где не нужны защиты, под чарующие звуки музыки, когда мозг включается в режим творчества и интуиции. Художник помогает, если нужно. А в конце вы забираете свою работу, как символ вашего состояния и роста.

Почему это безопасно?

· Мы не пугаем и не навешиваем ярлыков.

· Мы работаем в диалоге, а не в позиции эксперта, который «знает лучше».

Выявление рисков через рисунок — это не диагноз. Это возможность мягко увидеть, что с вами или вашим ребёнком происходит, и вовремя поддержать.

Для кого наш интенсив?

Для всех детей и взрослых, а особенно для:

· Родителей, которым сложно понять своих детей, особенно подростков.

· Детей и подростков от 8 до 18 лет — в связке с родителями, которые получают бережные подсказки.

· Взрослых, которые хотят справиться со стрессом, тревогой, усталостью и вернуть себе ресурс.

· Семьям, где важно снова услышать друг друга без слов.

Приходите!))

Арт-школа — это не про «стать художником». Это про то, чтобы вернуть себе ценности — внимание, тепло, контакт с собой и близкими. И про то, чтобы научиться помогать себе самому в сложные моменты — через мозг, дыхание, тело и творчество.

Мы ждем вас!

Школа работает по расписанию:

вторник, четверг, воскресенье с 12 до 17.30 часов по записи.

Запись и ответы на вопросы

+7 964 425- 23-19

+7 914 270-27-46

Николаев Егор Васильевич, кандидат наук, доцент Института психологии ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет им. М.К.Аммосова», г. Якутск. Специалист по АРТ-терапии, практический детский психолог, семейный психолог с экспертизой в возрастной психологии.

Любовь Геннадьевна Никифорова, врач анестезиолог- реаниматолог Национального центра медицины им М. Е Николаева, отличник здравоохранения РС(Я). Клинический психолог, практикующий специалист по нейропсихосоматике. Учредитель, директор АНО «Здоровье и просвещение им В.В Никифорова- Кюлюмнюра»

Татьяна Иннокентьевна Березина, Почётный работник Общего образования Российской федерации, Отличник образования Республики Саха (Якутия), Почётный гражданин Шологонского наслега Горного района, основатель одной из первых негосударственных школ Республики НОУ «Школа саморазвития», общественный деятель, автор идеи и воплощения «Сквера певцов» в г Якутск.