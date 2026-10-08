Эстрадный оркестр, новые аранжировки и «Песни любви»: каким будет юбилейный концерт Константина Степанова

Юбилейный концерт Константина Степанова «Таптал ырыалара» — «Песни любви» состоится 18 октября

18 октября в Якутске состоится юбилейный концерт Константина Степанова «Таптал ырыалара» — «Песни любви», посвященный Дню матери и приуроченный к 15-летию творческой деятельности артиста. В программе — известные якутские песни, советская и итальянская эстрада, которые прозвучат в живом исполнении с эстрадным составом оркестра «Якутия», с бэк-вокалом, танцевальными коллективами, новыми аранжировками, видеоконтентом и отдельной световой партитурой.

«Концепция концерта задумана не в классическом формате. Это эстрадный концерт. Никакой фонограммы не будет: люди придут слушать живой звук, живую музыку в сопровождении оркестра», — рассказывает заслуженный деятель искусств Якутии, художественный руководитель и дирижер оркестра «Якутия» Николай Пикутский.

Основу двух отделений программы составят популярные якутские песни. Среди уже раскрытых организаторами произведений — «Ийэкээм», «Таптыбыын эйигин», «Кыыс Амма», «Эйиэхэ сибэкки биэрээри». Прозвучат и известные песни советской эстрады, в том числе «Шейк» и «Долалай». Еще один блок составят итальянские композиции, однако их названия организаторы решили пока сохранить в секрете. По словам Николая Пикутского, основным останется именно якутский репертуар, а советские и итальянские песни дополнят его и позволят показать возможности исполнителя в другом музыкальном формате.

Знакомые песни зазвучат по-новому

Одна из главных особенностей проекта — состав оркестра и специально созданные для концерта аранжировки. В ритм-группу войдут ударные инструменты, ударная установка, бас-гитара, ритм-гитара и клавишные. Их дополнят саксофон, флейта и другие духовые инструменты, скрипки, баян и аккордеон.

При этом организаторы решили не ограничиваться привычным эстрадным набором инструментов. В состав включат и народные инструменты. По словам Пикутского, их тембры должны придать музыкальным произведениям особый колорит и уникальность современному эстрадному звучанию.

«Для концерта создано около 20 профессиональных партитур. Большая часть песен, которые раньше звучали под баян или фонограмму, теперь прозвучат впервые с профессиональным оркестром», — отметил дирижер.

Сам эстрадный оркестр «Якутия», организатором которого является музыкальный продюсерский центр «Восхождение», тоже рассматривают как самостоятельное направление. Николай Пикутский называет предстоящий концерт своеобразной презентацией состава: для него уже подготовлен значительный нотный материал, а у команды есть большие планы продолжить работу нового коллектива после юбилейного вечера.

«Константин Степанов обладает уникальным тембром голоса, он очень музыкальный, имеет высокую технику эстрадного исполнения. Он исполняет песни душевно, с большим сердцем, с любовью, искренне. И его голос очень хорошо сочетается с оркестром», — говорит Николай Пикутский.

За 15 лет творческой деятельности у Константина Степанова сформировалась собственная аудитория. По наблюдению дирижёра, среди его слушателей есть и молодёжь, и представители старших поколений. Во многом это связано и с тематикой репертуара: песни обращаются к переживаниям, понятным людям разного возраста. Именно любовь стала смысловой основой юбилейной программы — не только чувство между двумя людьми, но и любовь к матери, семье и родной природе.

Песни о любви, семье и маме

Название программы «Таптал ырыалара» — «Песни любви» — организаторы трактуют широко. Речь не только о романтических чувствах, но и о любви к семье, матери, родной природе, о тех моментах, которые остаются с человеком на всю жизнь.

«Все эти песни посвящены любви. Самому сокровенному, что дано человеку. Есть песни о первых чувствах, о счастливых моментах молодости, о любви к маме, о любви к природе. Весь концерт несёт светлый позитивный характер», — рассказал Николай Пикутский. Особое значение имеет и дата концерта. 18 октября в Якутии отмечается День матери. В программе прозвучит одна из известных песен Константина Степанова — «Ийэкээм», посвящённая маме. По словам Николая Пикутского, эта линия стала одной из смысловых опор вечера. «Мы хотим напомнить всем нам, что нужно больше внимания уделять своим родителям, своим мамам. Поэтому этот концерт можно даже назвать семейным: можно прийти всей семьей или подарить маме этот вечер», — отметил дирижёр. Семейная тема продолжится и на сцене. В концерте примет участие отец юбиляра — заслуженный работник культуры Якутии, баянист, мелодист и композитор Роман Степанов. В программу включены и его произведения, в том числе новые. При этом сам юбилей не превращается в ретроспективу. Организаторы делают ставку не столько на перечисление творческих этапов Константина Степанова, сколько на новое прочтение его репертуара и создание цельной современной программы. К музыкальной части добавится и сценическая. Вместе с Константином Степановым выступит народный ансамбль танца «Кыталык» под руководством заслуженного работника культуры Якутии Алены Давыдовой. Отдельные песни будут сопровождаться хореографическими номерами и бэк-вокалом. В концерте также примет участие баянист-виртуоз Владимир Боярский. Режиссёром программы выступил отличник культуры Якутии Алексей Алексеев. Для концерта готовят специальный видеоконтент, который будет сопровождать музыкальные номера. По словам Николая Пикутского, организаторы сознательно ушли от варианта, когда экран используется только как фон. «Это не будет просто большой телевизор на сцене. Алексей предложил интересную творческую концепцию и специальный видеоконтент, сопровождающий песни», — рассказал Пикутский.

Отдельной частью постановки станет световая партитура. Цветовые и световые эффекты должны работать вместе с музыкой и видеорядом, поддерживая настроение отдельных номеров и общую драматургию вечера.

Не менее важной задачей станет качество живого звука. За него будет отвечать выпускница Российской академии музыки имени Гнесиных Регина Рауфовна. Во время учёбы она проходила практику в Московской филармонии, работала на Новой сцене Большого театра, сотрудничала с артистами Большого симфонического оркестра имени П. И. Чайковского и композитором Алексеем Айги. Среди ее проектов — работа со спектаклем Yuokali с оркестром musicAeterna.

После переезда в Якутск она работала на крупных концертных и республиканских мероприятиях.

«На концерте Константина Степанова её задачей станет выстроить и контролировать баланс между голосом солиста, оркестром и другими участниками программы», — пояснил Николай Пикутский.

По замыслу команды, все элементы — оркестр, вокал, танец, свет и видеоряд — должны работать как единое целое.

«Репертуар, партитуры, оркестр, дирижер, танцоры, бэк-вокал, видеоконтент, световая партитура — все это будет работать вместе. Живая музыка идет от сердца и души каждого исполнителя на сцене. Она создает совсем другую атмосферу и волшебную ауру», — отметил Николай Пикутский.

Юбилейный концерт Константина Степанова «Таптал ырыалара» — «Песни любви» состоится 18 октября в Доме дружбы народов имени А. Е. Кулаковского. Начало — в 16:00 и 19:00.