Мобильный интернет Билайн появился в трех арктических райцентрах Якутии

Билайн завершил модернизацию базовых станций в трёх арктических райцентрах Республики Саха (Якутия), что позволило обеспечить населенные пункты мобильным интернетом стандарта 4G. Теперь жителям в сети оператора доступны современные цифровые сервисы.

Технические специалисты обеспечили связью стандарта 4G поселки городского типа Тикси (Булунский улус) и Батагай (Верхоянский улус), а также поселок Депутатский (Усть-Янский улус). Проведенные работы обеспечили жителям возможность в сети оператора оставаться на связи с близкими с помощью соцсетей и мессенджеров, получать государственные услуги и переводить средства онлайн.

«Билайн последовательно развивает мобильную связь в арктической зоне России, поскольку Арктика — территория с особыми климатическими условиями, где от качества связи напрямую зависит и комфорт повседневной жизни, и безопасность людей. Прошедшая модернизация — это первый шаг к обеспечению поселков надежным интернетом: ожидаемое в ближайшем будущем появление волоконно-оптической линии связи позволит внедрять новые диапазоны, чтобы нарастить емкость сети и скорость соединения», — директор Якутского филиала Билайн Вадим Пеньков.

Вместе с мобильным интернетом 4G жителям стали доступны и голосовые вызовы с технологией VoLTE (Voice over LTE — голос поверх LTE), которая выводит качество звонков на новый уровень: соединение устанавливается почти мгновенно, а голос собеседника звучит четче и естественнее, словно он находится рядом.

На данный момент Билайн в Республике Саха является лидером по количеству сел и посёлков с эксклюзивным покрытием — сеть оператора работает в 80% населенных пунктов Якутии. При этом оператор постоянно модернизирует и развивает покрытие: в этом году Билайн прокачал 4G в таких городах как Алдан, Покровск, Ленск, пгт. Олёкминск, Мохсоголлох, сёлах Сайылык (Кобяйский улус), Тербяс (Вилюйский улус), Оймякон, Берег-Юрдя, Хара-Тумул (Оймяконский улус), Тяня (Олёкминский улус). Кроме того, оператор увеличил покрытие на примыкающих к населённым пунктам участках федеральных автодорог Вилюй, Колыма, Лена, а также увеличил ёмкость сети на десятках улиц городского округа Якутска.