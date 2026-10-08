Ко Дню якутского ТВ выпущена первая книга-монография

День якутского ТВ: впервые издана работа про историю республиканского телевидения

История якутского телевидения, охватывающая более шестидесяти лет, издана в академическом формате – монографии. Книга «Якутское телевидение» под авторством кандидата филологических наук, доцента кафедры журналистики филологического факультета Северо-Восточного федерального университета Ульяны Охлопковой вышла в 2026 году, сообщают в пресс-службе вуза.

Издание объемом 200 страниц, тиражом 500 экземпляров вышла при поддержке Национальной вещательной компании «Саха» и Северо-Восточного федерального университета. По данным вуза, это первая научная работа, системно обобщающая исторический опыт и современную практику регионального телевидения Якутии в условиях цифровизации национальной медиасистемы.

Научная ценность монографии – в полноте охвата периода. Автор У.В. Охлопкова прослеживает историю с 1963 года – года рождения телевидения Якутской АССР – до наших дней. В книге воссоздан процесс строительства телевизионной инфраструктуры, программная политика в советский период, проанализирована деятельность национальной регионального телевидения в постсоветские годы, а также ключевые этапы перехода к цифровому вещанию.

«Особого внимания заслуживает то, что исследование впервые документирует переход регионального телевидения Якутии к продюсерской модели вещания – эта тема до сих пор оставалась белым пятном в академической среде о медиасистеме республики. Издание адресовано исследователям медиа, практикующим тележурналистам, преподавателям и студентам», – сообщают в СВФУ.

Издание подготовлено к печати в Издательском доме «Дело» Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. Ответственный редактор издания – кандидат политичесских наук Н.А. Аргылов.

Приобрести монографию можно в книжных магазинах «Айар», «Книжный маркет», маркетплейсах «Озон», «Яндекс Маркет», Wildberries, а также ознакомиться с ней – в Национальной библиотеке Республики Саха (Якутия), Научной библиотеке СВФУ.

Добавим, что на днях издание стало дипломантом Дальневосточной выставки-конкурса «Печатный двор» в номинации «Лучшая научная книга – монографии».