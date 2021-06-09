Пожар вблизи Хандыги удалось стабилизировать

Главы центральной, вилюйской и заречной групп районов и руководители ведомств доложились о принимаемых мерах по тушению лесных пожаров на заседании оперативного штаба с участием премьера республики Андрея Тарасенко.

Перехода огня на населённые пункты в Якутии не допущено. Прямой угрозы населённым пунктам и объектам экономики в настоящее время нет.

Исходя из погодных условий, будут проводиться взрывные работы и встречный пал. Это позволит эффективно провести работы по локализации, а также последующей ликвидации огня.

«Я доложил обстановку с пожарами Главе республики, Айсен Сергеевич отметил большую работу, которую вы проводите совместно с лесопожарными формированиями, с жителями. Спасибо за ту работу, которую ведёте на местах», – сказал Андрей Тарасенко, обращаясь к представителям муниципальных образований.

Лесопожарные формирования ликвидировали два лесных пожара в Усть-Майском и Сунтарском районах. Данные очаги возгорания действовали в 54 км от п. Троицк и в 16 км от с. Оюсут. В данное время в Сунтарском районе тушат пожар в 8 км от с. Тумул, задействованы работники лесной охраны и мобилизованные жители.

В Нюрбинском районе тушат 3 возгорания, 1 из них локализован, в Верхневилюйском районе – 2, в Вилюйском районе – 1. Также работы по тушению продолжаются в Кобяйском, Хангаласском, Томпонском, Нерюнгринском и Ленском районах.

Ситуацию с лесным пожаром, действующим вблизи посёлка Хандыга Томпонского района, удалось стабилизировать. В тушении пожара близ п. Хандыга привлечены 169 человек, это сотрудники Авиалесохраны, Якутлесресурса, аэромобильного отряда МЧС России, Госпожнадзора, Службы спасения и добровольцев. Также привлечены 15 единиц техники и вертолет «МИ-8».

Сегодня вечером в Якутию прибыли 48 сотрудников Амурского авиаотделения ФБУ «Авиалесоохрана», 14 из них направили в п. Хандыга, 34 участвуют в тушении возгорания в 24 км от с. Тит-Ары Хангаласского района.

Андрей Тарасенко подчеркнул, что главы районов являются руководителями районных комиссий по ЧС и должны оперативно реагировать на возникающую угрозу возникновения пожара. «Прошу внимательно следить за обстановкой на местах и сразу приступать к локализации пожара, чтобы не допустить появление очага. Дополнительную технику и усиление, в том числе взрывников, мы вам даём», – заключил премьер.

Всего на тушении лесных пожаров в Якутии задействованы 1507 человек и 184 единицы техники. Силы парашютно-десантной пожарной службы в количестве 55 авиапожарных Дальневосточной базы авиационной охраны лесов направлены на ликвидацию лесных пожаров в Верхневилюйском районе. 120 авиапожарных Приморской базы авиационной, наземной охраны и защиты лесов работают в Нюрбинском районе.

В тушении лесных пожаров по центральной, вилюйской и заречной группам районов задействовано 20 воздушных судов, которые также осуществляют переброску групп по периметру, доставку ГСМ и продуктов питания.