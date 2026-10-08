09.10.2026 00:03
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Прощальный подарок осени: В столицу возвращаются плюсовые градусы
Прощальный подарок осени: В столицу возвращаются плюсовые градусы
На северо-востоке, в арктических районах ожидается небольшой снег, местами умеренный, на остальной территории республики погода без осадков. Ветер умеренный, местами порывы до 9-14 м/с, в районах арктического побережья порывы ночью 18-23 м/с, днем 16-21 м/с, метель. Температура ночью -5-10°, при прояснении -15-20°, на северо-востоке местами -20-25°, днем 0,+5°, на юго-западе +3+8°, на северо-востоке -2-7°
В Якутске без осадков, гололедица, ветер западный 3-8 м/c. Температура ночью -7-9°, днем +1+3°
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Источник: Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
Фото: Надежды Коротовой, сетевое издание SAKHALIFE.RU
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