16.09.2022
20:48
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Якутия

Медики Якутии ознакомились с цифровым здравоохранения Перми

Минздрав Якутии организовал выездной семинар по цифровому здравоохранению в г. Пермь.

 Выбор этого региона был не случайным. Пермяки добились значительных успехов в  комплексном внедрении цифровых продуктов в медицинскую отрасль. 

Опыт специалистов Перми призван помочь якутским медикам в дальнейшем освоении информационных технологий, которые  сегодня играют все более важную роль. В частности, внедрение медицинской информационной системы должно  улучшить медицинские услуги, обеспечить доступ к цифровой медицинской карте пациентов, обеспечить доступность электронных сервисов для населения, а также совершенствовать медицинские статистические базы. 

В рамках выездного семинара состоялась встреча с заместителем министра здравоохранения Пермской области Мелеховой Оксаной Борисовной. Она рассказала о ходе цифровизации медицинских учреждений региона, ответила на вопросы якутских специалистов.

Делегация Якутии посетила медицинские учреждения региона, ЯРМИАЦ, музей здравоохранения. Состоялась и встреча с разработчиками программы «РТМИС», которую используют в медучреждениях республики. 

«Цифровая трансформация здравоохранения, которую курирует лично Глава республики Айсен Николаев, это важнейший вектор развития отрасли. Минздрав принимает все необходимые организационные  меры  для оперативного решения всех позиций информатизации медучреждений. В ходе этой поездки мы детально обсудили с разработчиками РТМИС  существующие проблемы, а также  обменялись практическим опытом работы с коллегами из больниц  Перми», — сказала заместитель министра здравоохранения РС(Я) Надежда Федорова.

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс служба Минздрава РС(Я)

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