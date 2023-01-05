05.01.2023
23:11
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Праздники

Якутский Чысхаан вылетел на российский тусняк Дедов Морозов

Об этом сообщает ВКонтакте Алексей ПАВЛОВ, лицо Театра юного зрителя Якутии.

На его фото глава республики Айсен НИКОЛАЕВ с Чысхааном и Якутской зимой.

Чысхаан — актер Театра юного зрителя Якутии Кирилл РОЖИН.

Якутская зима- актриса Театра юного зрителя Якутии Любовь МАКАРОВА.

Чысхаан — Кирилл Рожин 5 января вылетел в Москву на съезд Дедов Морозов России.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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