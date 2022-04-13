Якутия в лидерах федерального проекта «Чистая вода»

Республика Саха (Якутия) занимает ведущие позиции по реализации проекта «Чистая вода» нацпроекта «Жилье и городская среда» и привлечению средств на модернизацию коммунальной инфраструктуры по линии ГК-Фонд содействия реформированию ЖКХ.

В марте заместитель председателя правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин отметил Якутию в числе регионов, которые приступили к реализации проектов по «Чистой воде». «В девяти регионах – в Мордовии, Якутии, Марий Эл, Чечне, Московской, Смоленской, Липецкой, Воронежской и Волгоградской областях – уже приступили к работам по строительству и модернизации объектов водоснабжения. Чистая вода – ресурс, доступ к которому должен быть у всех жителей страны, так как является залогом здоровья россиян», – сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

В рамках федерального проекта «Чистая вода» нацпроекта «Жилье и городская среда» в Якутии реализуется восемь объектов водоснабжения. Строительство систем водоснабжения ведется в Бердигестяхе, Сунтаре и Олекминске. Высокая степень готовности по круглогодичным магистральным кольцевым сетям водоснабжения в селах Верхневилюйск и Андреевское. Все они будут введены в текущем году. С этого года начнется работа по объектам водоснабжения в селах Амга, Алтанцы и Бестях с вводом в эксплуатацию в 2023 году. На строительство данных объектов выделено из федерального и республиканского бюджетов почти 830 млн рублей.

В конце марта в Сунтаре торжественно заложили первую сваю водозабора со станцией водоподготовки. Как отметил генеральный директор АО «Водоканал» Анатолий Кырджагасов, появление станции даст жителям села возможность пить чистую воду, а это благоприятным образом скажется и на здоровье сунтарцев. «Мы благодарны министерству ЖКХ республики и Правительству республики за помощь и поддержку, которую они оказывают при работе с федеральной программой, в рамках которой строится объект. Мы постараемся завершить все работы и запустить станцию до конца этого года» – отметил Анатолий Кырджагасов.

13 апреля правление ГК-Фонд содействия реформирования ЖКХ отметили положительный опыт Якутии по заявочной кампании на инфраструктурные бюджетные кредиты из средств Фонда национального благосостояния. Как отметил первый заместитель министра ЖКХ и энергетики РС (Я) Виктор Романов, от республики на федеральное финансирование направлены заявки по 9 объектам теплоснабжения, 4 объектам водоснабжения и 2 объектам водоотведения на общую стоимость 2,9 млрд рублей. 7 апреля правительственная комиссия (штабе) по региональному развитию РФ под руководством вице-премьера Марата Хуснуллина одобрила заявку Якутии в размере более 900 млн рублей из Фонда национального благосостояния на второй этап реконструкции сооружений водопроводно-канализационного хозяйства города Нерюнгри. Якутия стала одним из первых регионов, которому была одобрена заявка на финансирование по этой мере поддержки. В ближайшее время глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев представит заявку на строительство 9 котельных на общую сумму 1,8 млрд рублей на рассмотрение правительственной комиссии РФ.