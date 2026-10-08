Союз писателей РС (Я) принудительно выселяют из Дома печати

Арбитражный суд 21 сентября по иску ГАУ «Сахапечать» (Ньургуйаана Стручкова) расторг с Союзом писателей РС(Я) договор безвозмездного пользования помещением №39 в «Доме печати» (Якутск) и взыскал задолженность 9 тысяч за услуги ЖКХ, сообщает Торбозное радио.

Помещение было предоставлено в июле 2025 года, но с декабря Союз писателей перестал отвечать на претензии о необходимости погасить долги за ЖКХ.

В итоге Сахапечать пошла в суд и Союз писателей попал еще на судебную пошлину 60 тысяч рублей.

Председателем Союза писателей РС (Я) является Афанасий Гуринов, поэт и главный редактор литературного журнала «Курулгэн», он избран совсем недавно – 30 сентября. Новому руководству творческого союза придется решать возникшую проблему.