Союз писателей РС (Я) принудительно выселяют из Дома печати
Арбитражный суд 21 сентября по иску ГАУ «Сахапечать» (Ньургуйаана Стручкова) расторг с Союзом писателей РС(Я) договор безвозмездного пользования помещением №39 в «Доме печати» (Якутск) и взыскал задолженность 9 тысяч за услуги ЖКХ, сообщает Торбозное радио.
Помещение было предоставлено в июле 2025 года, но с декабря Союз писателей перестал отвечать на претензии о необходимости погасить долги за ЖКХ.
В итоге Сахапечать пошла в суд и Союз писателей попал еще на судебную пошлину 60 тысяч рублей.
Председателем Союза писателей РС (Я) является Афанасий Гуринов, поэт и главный редактор литературного журнала «Курулгэн», он избран совсем недавно – 30 сентября. Новому руководству творческого союза придется решать возникшую проблему.
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