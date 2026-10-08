Конкурс методических команд Дальнего Востока

Конкурс методических команд, организатором которого является Институт содержания и методов обучения им. В.С. Леднева, при поддержке Минпросвещения России в партнерстве с АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики», получил старт в апреле 2026 года. Участниками I заочного тура дальневосточного конкурса были 125 команд из 10 регионов ДВФО и 11 команд из Якутии.

Основная цель конкурса — выявление лучших методических практик и повышение качества школьного образования в регионах. Конкурс направлен на выявление аналитических умений участников: анализ результатов оценочных процедур, уроков участников конкурса «Первый учитель», своих уроков, планов методической работы, а также на умение планировать деятельность методического объединения на основе анализа.

На первый очный этап по итогам заочного этапа отобрано 17 команд, в том числе 2 команды из нашей республики: команда «Ритм» учителей начальных классов Булгунняхтахской СОШ им. С.П. Ефремова Хангаласского улуса и «Гуманитарный код» учителей гуманитариев Мирнинского политехнического лицея. Обе команды по результатам диагностики профессиональных компетенций и решения кейсов, связанных с деятельностью методических объединений, в составе 12 команд прошли в финал, который состоялся с 30 сентября по 2 октября 2026 года в Москве на базе ИСМО им.В.С.Леднева. Конкурсные уроки и их анализ были проведены в гимназии Святителя Василия Великого в Подмосковье.

Каждой команде были даны индивидуальные домашние задания. Наша команда «Ритм» проанализировала результаты IV-х классов ВПР 2026 года, где выявлены дефициты по 4 предметам начального обучения. На основе этого анализа командой разработан план работы методического объединения учителей начальных классов по устранению данных дефицитов. Подготовлена технологическая карта урока по литературному чтению на тему «Сивка-Бурка. Знакомство со сказкой» согласно календарному плану учителя гимназии. При проведении урока было решено применить технологию проблемного обучения, метод «перевернутого класса» и реализовать дифференцированный подход.

Урок, проведенный в III-м классе Анастасией Чемезовой, получил высокую оценку экспертов, а учитель — похвалу учащихся и учителя данного класса Софьи Дмитриевой. После урока Анастасия Петровна сделала самоанализ урока, обсудила ход урока с экспертами- преподавателями ИСМО Мариной Рожковой, Мариной Кузнецовой. Два участника — Надежда Кононова, капитан команды, и Анфиса Алексеева — вели лист наблюдения за учениками, что тоже входило в требование ведения урока. При анализе урока наблюдатели обсудили возможные виды работ по устранению дефицитов у учащихся: организацию смыслового чтения, письменного рассуждения для индивидуальной работы с учащимися.

После уроков для участников конкурса была организована содержательная экскурсия по гимназии. Директор гимназии Иван Смирнов, к.б.н., победитель конкурса «Учитель года России — 2017», руководитель проекта «Экологический патруль», провел интересный мастер-класс «Организация поисково-исследовательской работы с учащимися».

Второй день – защита планов методической работы в формате «печа-куча», перед началом которой состоялся конструктивный диалог конкурсантов с руководителем ИСМО Максимом Костенко. Информативная и живая лекция Максима Александровича была посвящена развитию единого образовательного пространства в стране. Впечатляет уровень экспертов конкурсного испытания, среди которых ведущие ученые: Наталья Виноградова, заведующий кафедрой начального образования ИСМО, автор УМК «Начальная школа XXI века», Анна Лазебникова, главный научный сотрудник ИСМО, автор учебника «Обществознание».

Заставили о многом задуматься глубокие и познавательные мастер-классы Алихана Динаева, к.п.н., учителя обществознания, абсолютного победителя конкурса «Учитель года России – 2018», Народного учителя Чеченской республики, заведующего педагогической мастерской Чеченского государственного педагогического университета, а также Александры Кашурниковой, телеведущей, лектора общества «Знание».

Самым неожиданным подарком для команд стало приглашение на концерт ко Дню Учителя в Главный Кремлевский Дворец. Гостей из всех регионов России поздравил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Во время концерта наградили победителей всероссийских конкурсов 2026 года по номинациям «Учитель года», «Воспитатель года», «Советник года», «Первый учитель», «Сердце отдаю детям».

После двух дней финальных испытаний методические команды были награждены сертификатами финалиста. А пять команд прошли на декабрьский супер-финал, который пройдёт в рамках Всероссийского форума методистов в Москве. Победителями стали команды: «Гуманитарный код», Республика Саха (Якутия); «Капибары», «Островные навигаторы» Сахалинская область; «ТалГенисты», Хабаровский край; «ТРИумфаторы», Забайкальский край. Все команды показали высокий профессионализм, яркую командную работу.

Этот конкурс помог нам взглянуть на свою работу под другим углом. Благодаря ему мы получили отличный опыт качественного анализа и планирования. И теперь моя главная задача как руководителя учебно-методического объединения — поделиться этими ценными практиками с учителями начальных классов Хангаласского улуса.

Надежда КОНОНОВА, учитель начальных классов МБОУ «Булгунняхтахская СОШ имени С.П.Ефремова», руководитель команды «РИТМ»