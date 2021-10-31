Вступаем в ковикулы со всеми святыми

Сегодня, в ночь с 31 октября на 1 ноября, начинается День всех святых, старинный религиозный праздник. Его любят по всему миру, называя Хэллоуин, и, наряжаясь в ужасных персонажей, как и в древности продолжают высмеивать зло и изгонять из жизни нечистое. Европейский праздник прижился и в Якутске, почему бы и не повеселиться, когда есть повод? Может помогут все святые избавиться от напастей и болезней, по-крайней мере, поднимут настроение и направят потускневшее в позитив. Итак, радуемся!

Самые элегантные, бесспорно, певец Эрхаан и его супруга, титулованная красавица Гуля Аверинская.

Похоже, что праздник в Якутии стал семейным. Украсить дом в стиле Хэллоуин, распустить паутину и пауков, зажечь свечи, посадив их в тыквенного Джека — святое дело в этот вечер.

Фитнес-тренер @66lenapn66 вспомнила в своей ленте прошлогодний стол.

В стиле Хэллоуин можно устроить гендерную вечеринку, например, как семья визажистки @_viktoria_tom_. Супружеская пара несмотря на зловещие костюмы прошла бы в номинации «Самая милая ужасная пара».

Самой зловещей и притягательной выглядит вечеринка, на которой присутствовал Николай Роббек, солист вокального ансамбля «Туймаада». Похоже, за столом креативного именинника собралась вся замеченная movieнечисть, красивая, заметим.

Какой праздник без еды? На вечеринках Хэллоуин должны быть соответствующие блюда и напитки: что-нибудь кровавое, с «мозгами» и «глазами» и прочими отвратительными вещами. Если не хочется свеженарубленных кистей, можно приготовить страшно милые печенюшки от @sakhadiaspora.official.

А можно тихо и мило с детьми приготовить пирог, с виду ужасный, а изнутри прекрасный, какой предлагает красавица фотоблогер @natalieokoneshnikova_