15.07.2022
21:49
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Якутия

В Верхоянский район прибыл самолет с гуманитарным грузом

Из г. Якутска в п. Батагай прибыл второй за сегодня самолет «Полярных авиалиний», на борту которого первоочередные продукты питания и медикаменты, а также гуманитарный груз, в который входят комплекты спецодежды, сапоги, подготовленные СВФУ им. М.К Аммосова и Открытым форумом женщин РС(Я).

  На этом самолете в районный центр Батагай доставлены бойцы студотрядов для проведения восстановительных работ на территории Верхоянского района. 

Обратным рейсом в Якутск из Батагая вылетят дети из сел, пострадавших от дождевого паводка, для последующего отдыха в лагерях, а также абитуриенты и люди, направляющиеся на реабилитацию.

В селах, пострадавших от дождевого паводка спасатели Службы спасения РС(Я) и регионального МЧС России осуществляют доставку питьевой бутилированной воды, первоочередных продуктов питания, оказание всесторонней помощи жителям. В Верхоянском районе работает межведомственная оперативная группа под руководством исполняющего обязанности председателя Госкомобеспечения РС(Я) Иннокентия Андросова.

На реках Дулгалах, Борулах, Адыча и Яна сохраняются высокие уровни воды.

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба ГБУ РС (Я) «Служба спасения РС (Я)»

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