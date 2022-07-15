В Верхоянский район прибыл самолет с гуманитарным грузом

Из г. Якутска в п. Батагай прибыл второй за сегодня самолет «Полярных авиалиний», на борту которого первоочередные продукты питания и медикаменты, а также гуманитарный груз, в который входят комплекты спецодежды, сапоги, подготовленные СВФУ им. М.К Аммосова и Открытым форумом женщин РС(Я).

На этом самолете в районный центр Батагай доставлены бойцы студотрядов для проведения восстановительных работ на территории Верхоянского района.

Обратным рейсом в Якутск из Батагая вылетят дети из сел, пострадавших от дождевого паводка, для последующего отдыха в лагерях, а также абитуриенты и люди, направляющиеся на реабилитацию.

В селах, пострадавших от дождевого паводка спасатели Службы спасения РС(Я) и регионального МЧС России осуществляют доставку питьевой бутилированной воды, первоочередных продуктов питания, оказание всесторонней помощи жителям. В Верхоянском районе работает межведомственная оперативная группа под руководством исполняющего обязанности председателя Госкомобеспечения РС(Я) Иннокентия Андросова.

На реках Дулгалах, Борулах, Адыча и Яна сохраняются высокие уровни воды.